Mac mini za 6990 Kč a další! iStores láká na otevření nové prodejny v Přerově brutálními slevami

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad koupí nového iPhonu, Macu, AirPods či příslušenství? Pokud máte příští pátek čas, můžete s právě k těmto produktům dostat za fantastické ceny. Oblíbený tuzemský Apple Premium Reseller iStores se totiž chystá 14. února v 9:00 otevřít v Přerově novou prodejnu a jak je u takových akcí zvykem, otevíračku oslaví velkými slevami na Apple produkty.

Nová prodejna otevře konkrétně v OC Galerie Přerov, kde našel iStores nové útočiště konkrétně v přízemí. Slevy, která si v rámci otevíračky připravil, jsou pak opravdu velkolepé. Co byste řekli například na Mac mini M2 za 6990 Kč, MacBook Air M2 za 19 990 Kč, AirPods 3 za 2990 Kč, AirPods Pro za 5990 Kč či iPhony 16 Pro za 27990 Kč? Ušetřit ale půjde dále i na příslušenství iStores by Epico a to konkrétně krásných 20 %. A pro prvních 20 zákazníků si navíc připravil iStores dárek v podobě powerbanky iStores by Epico Mag+ Stand 7000. Je tedy rozhodně o co stát! Jediné, na co je třeba myslet, je to, že speciální nabídka platí pouze 14. února 2025 při osobním nákupu na prodejně iStores OC Galerie Přerov. Množství produktů za akční ceny je omezené.

Více informací o otevření obchodu naleznete zde