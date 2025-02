Apple nepřímo potvrdil brzký příchod iPhonu SE 4 a dalších novinek!

Nový iPhone SE dorazí možná dřív, než jsme si mysleli. Podle nejnovější zprávy agentury Bloomberg totiž Apple plánuje uvést nový iPhone SE (4. generace) možná už příští týden. Zároveň bylo Markem Gurmanem upozorněno na fakt, že zásoby iPadů Air a MacBooků Air v Apple Storech po celém světě se rychle tenčí, což by mohlo naznačovat brzký příchod dalších nových produktů. Spekulace o nových iPadech a MacBoocích Air se šeptají už několik měsíců. Co se týče MacBooku Air, největší změnou má být pochopitelně přítomnost čipu M4. Žádné designové změny tedy spíše nečekejme.

Další novinkou má být iPad 11, tedy nová generace základního iPadu. Nejvýznamnějším vylepšením má být rovněž rychlejší čip, pravděpodobně A17 Pro, který by i tomuto cenově dostupnému modelu zpřístupnil Apple Intelligence. Ruku v ruce s tím pak má být přítomnost 8 GB RAM. Pokud tedy někdo uvažuje o koupi nového iPadu nebo MacBooku, možná by se vyplatilo počkat na blížící se oznámení. Apple dle zdrojů tentokrát neplánuje uspořádat speciální event, aby světu ukázal nový iPhone SE 4 a případné další produkty. Podobně jako v předchozích letech se očekává, že novinky budou jednoduše představeny prostřednictvím webu a krátkých videí. Možná je to lepší, než (další) nudná keynote. Uvidíme tedy v příštích dnech, zda se novináři nesekli.