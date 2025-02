Apple chystá revoluci v ovládání iPhonů a dalších produktů

Že by se jablečný gigant pokusil o další revoluci? Apple si dle patentu představuje budoucnost, v níž už nebudeme muset sahat na zařízení nebo otevírat aplikace. Postačí jen mávnout iPhonem a ten pochopí, co budeme chtít udělat. Nedávno udělený patent s krkolomným názvem „Controlling Electronic Devices Based On Wireless Ranging“ naznačuje, že Apple plánuje vytvořit univerzální ovladač schopný řídit fyzické i virtuální objekty bez dotyku.

Patent popisuje technologii, která dokáže určit, které zařízení chcete ovládat, a to pouze na základě pohybu, polohy a blízkosti k danému objektu. Patent by tak mohl nahradit klasické dálkové ovladače a umožnit ovládání televize, osvětlení nebo chytrých domácích spotřebičů jen pomocí gest. Apple tvrdí, že současné metody interakce mohou být „frustrující“ a tento systém by měl uživatelský zážitek výrazně zlepšit a zjednodušit. Velký důraz je kladen na bezpečnost a ochranu soukromí. Apple plánuje zajistit, že uživatel bude mít přístup pouze k vlastním zařízením. Navíc by mohlo odpadnout ověřování pomocí Face ID nebo Touch ID, podobně jako u Apple Watch při odemykání iPhonu.

Technologie by mohla být využita nejen pro Apple Home Hub a Apple TV, ale i v oblasti Apple Car Key. Mohli bychom tak ovládat auto pouhým pohybem telefonu. Apple se očividně snaží posunout ovládání elektroniky na novou úroveň. Ovšem je třeba říct, že se jedná pouze o patent, kterých má Apple nespočet a který nemusí být nikdy uveden v život.