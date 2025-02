Sonos chystá kopii Apple TV! Nabídne miniaturní tělo a super funkce, má ale stát balík

Společnost Sonos si zřejmě již brzy nebudeme spojovat „jen“ se skvělými reproduktory, ale zřejmě i se streamovacím televizním smart boxem. Portál The Verge totiž přišel před pár hodinami s informacemi, že právě na tomto zařízení nyní inženýři Sonosu intenzivně pracují s tím, že jej chtějí uvést na pulty obchodů do konce letoška. A jak se zdá, je na co se těšit.

Televizní smart box Sonosu má být miniaturní černou krabičkou, která je údajně jen o něco málo tlustší než balíček karet. Ovládání bude samozřejmě zajištěno jednak přes klasický fyzický ovladač a jednak přes mobilní aplikaci. Ve smart boxu poběží Android, avšak podle dostupných informací velmi výrazně upravený, aby uživateli poskytl prvotřídní zážitek. Sonos se měl u jeho vývoje snažit snížit roztříštěnost televizního obsahu do nejrůznějších streamovacích platforem, díky čemuž by tak mělo vyhledávání filmů a seriálu vypadat jednoduše tak, že po vepsání do vyhledávače vám je smart box nabídne bez ohledu na to, v jaké streamovací službě daná věc bude k dispozici. Základem ale samozřejmě bude do nich být přihlášený.

Dále se počítá s podporou hlasového ovládání skrze Sonos Voice Control či možností využít smart box jako televizní HDMI switch. Porty v něm totiž nabídnou podporu funkce Passthrough, díky čemuž tak bude možné do smart boxu připojit například herní konzoli a tak podobně namísto toho, aby bylo nutné ji zapojit přímo do televize. Samozřejmostí je pak plná kompatibilita s reproduktory Sonos v domácnosti, jejichž zvuk si má smart box po připojení upravit tak, aby byl v daném prostoru co možná nejlepší. Pomyslnou třešinkou na dortu má pak být gigabitový ethernet či WiFi 7.

Zdánlivě skvělé zařízení však může do jisté míry zabít cena. Ta sice ještě neměla být zcela finálně rozhodnuta, ale v Sonosu se prý šušká až o 400 dolarech, tedy necelých 10 000 Kč bez DPH. Oproti Apple TV, která lze zakoupit v konfiguraci s ethernetovým portem za 4790 Kč, se tak jedná o opravdu drahý špás, který nebude pro každého. Ale kdo ví – třeba vytáhne Sonos u svého smart boxu ještě nějaké to eso z rukávu a uživatele přesvědčí, že má smysl do něj zainvestovat.

