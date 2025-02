Netflix mění strategii: Proč stále častěji rozděluje sezóny na více části?

Netflix se dlouho držel svého charakteristického modelu, kdy vydával celé sezóny seriálů najednou. V posledních letech se však stále častěji uchyluje k rozdělování sezón na dvě části, což bylo vidět například u Stranger Things, The Crown, Bridgerton nebo Emily in Paris. Šestá série Cobra Kai je pak dokonce rozdělena na tři části. Bela Bajaria, šéfka obsahu Netflixu, nyní vysvětlila, co je k tomuto rozhodnutí vedlo.

Původně byla tato změna způsobena covidovými omezeními a stávkami v Hollywoodu, které zpomalily produkci seriálů. Rozdělení sezón tak umožnilo divákům vidět nové díly dříve, aniž by museli čekat na kompletní sérii. Podle Bajarii ale nyní hraje klíčovou roli tvůrčí záměr – například Peter Morgan u The Crown nebo Shonda Rhimes u Bridgerton prý cítili, že určité dějové zvraty si zaslouží přirozenou pauzu za účelem navnazení diváka.

Netflix tím zároveň řeší i své obchodní zájmy. Rozdělené sezóny udrží diváky u placení předplatného delší dobu, navíc každý díl získá větší ohlas v médiích. Přestože někteří uživatelé s rozdělováním sérií nejsou spokojeni, Netflix tuto strategii zjevně považuje za úspěšnou a plánuje v ní pokračovat. Jaký máte na tento postup názor?