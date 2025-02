Šílenství, nebo správný krok? Apple chce do Apple Intelligence začlenit DeepSeek

V souvislosti s čínským AI modelem DeepSeek je v poslední době slyšet opravdu ve velkém a tak v pozitivním, tak i negativním smyslu. Zatímco zprvu se totiž zdála tato technologie jako naprosto revoluční, jelikož dosahovala kvalit ChatGPT při vynaložení daleko méně peněz pro její vývoj, později se ukázalo, že měl čínský startup stojící právě za DeepSeek použít k tréninku data ChatGPT, čímž porušil její smluvní podmínky. Kontroverze vyvolalo ale třeba i zjištění, že je DeepSeek tvrdě cenzurován v otázce témat, která jsou pro čínskou vládu jakkoliv nepohodlná. Jak však nyní vyplývá ze zpráv z Asie, ani tyto kontroverze Apple neodrazují od toho, aby se s DeepSeek spojil.

Podle nových informací má v současnosti vést Apple se startupem stojícím za DeepSeek intenzivní jednání, jejichž výsledkem by mělo být začlenění tohoto AI modelu do Apple Intelligence. Stát by se tak mělo jen v Číně, kde Apple Intelligence ještě nefunguje kvůli tamním zákonům, které vyžadují mimo jiné provoz AI serverů na území země. A právě implementací DeepSeek do Apple Intelligence coby náhrady za ChatGPT, Google Gemini a tak podobně by Apple tuto podmínku splnil a tím by si zajistil konečně vstupenku do čínského AI světa. Umělá inteligence se přitom stává čím dál tím důležitější funkcí smartphonů a je proto jasné, že zrovna na tak velkém trhu, jakým je Čína, nesmí Apple otálet, ale naopak musí dostat iPhony s Apple Intelligence na pulty obchodů co možná nejdříve. Jelikož jsou však zprávy ohledně implementace DeepSeek do Apple Intelligence zatím založené jen na neoficiálních informacích, je třeba brát vše s rezervou.