Křičíte při sportovním fandění? Nejste sami, tato studie Apple Watch to potvrzuje

Studie Apple Hearing Study potvrdila, že lidé ve Spojených státech jsou během speciálních událostí, jako je Super Bowl, vystaveni většímu množství hluku, přičemž ke zvýšené hladině dochází již dlouho před konáním zápasu.

Super Bowl je jednou z nejsledovanějších sportovních událostí na světě a fanoušci během něj často vyjadřují svou podporu hlasitým povzbuzováním. Nejnovější výsledky Apple Hearing Study ukazují, že tento fenomén pocítili lidé na celém území Spojených států.

Studie, kterou vedla School of Public Health na Michiganské univerzitě, analyzovala data od 115 049 účastníků Apple Hearing Study. Hladiny hluku byly sledovány pomocí aplikace Hluk na Apple Watch během Super Bowlu v letech 2021 až 2024. Měření probíhalo nejen během samotného utkání, ale i šest hodin před a po skončení zápasu. Naměřené hodnoty byly poté porovnány s odpovídajícími časovými údaji následující neděle.

Studie odhalila, že během Super Bowlu došlo k znatelnému nárůstu hluku, a to o 1,5 až 3 decibely. Tento nárůst začínal asi tři hodiny před utkáním a pokračoval až do tří hodin po jeho skončení. Zvýšení o tři decibely znamená přibližně dvojnásobek zvukové energie, což nemusí být na první poslech patrné, ale přesto může mít dlouhodobý dopad na sluch.

Vědci se dále zaměřili na rozdíly v hlukové zátěži mezi různými oblastmi USA. Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány ve státech, kde se Super Bowl konal, a ve státech, odkud pocházely týmy, které se v šampionátu utkaly. Naproti tomu ve státech, které nebyly do Super Bowlu nijak zapojeny, byly hladiny hluku znatelně nižší.

Experti doporučují, aby lidé sledovali míru vystavení hluku pomocí aplikace Hluk na Apple Watch nebo iPhonu a chránili svůj sluch například nošením špuntů do uší při hlučných událostech. To jim umožní si užít zábavu bezpečně, aniž by riskovali poškození sluchu.

Apple Hearing Study se zabývá širší problematikou hluku a jeho vlivu na zdraví. Například v květnu 2024 studie odhalila, že 15 % lidí trpí každodenním tinnitus (zvoněním v uších) a 77,6 % účastníků ho zažilo alespoň jednou v životě. Další výzkum z roku 2023 pak odhalil, že v hustě osídlených oblastech jsou lidé vystaveni výrazně většímu hluku, přičemž nejvyšší procento obyvatel vystavených nadměrnému hluku bylo zaznamenáno v Portoriku (44 %).