Hráči, jásejte: Podpora PSVR2 ovladačů pro Vision Pro se blíží!

Gaming na headsetu Apple Vision Pro by se měl v letošním roce dočkat zásadního zlepšení. Poté, co začala NVIDIA nedávno podporovat ve visionOS verzi Safari svou herní streamovací službu GeForce NOW, totiž přišel skvěle informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman s tím, že Apple pokračuje v jednání se Sony ohledně startu prodejů PlayStation VR ovladačů samostatně, díky čemuž by mělo následně smysl zavést pro tyto ovladače podporu a jablíčkářům tak ve výsledku poskytnout herní ovladač stvořený vyloženě pro AR/VR aktivity.

Že chce Apple zavést podporu PSVR 2 ovladačů do visionOS se začalo šuškat již v prosinci, přičemž kromě samotného Sony má údajně kalifornský gigant spolupracovat i s řadou vývojářských studií ve snaze přimět je, aby do jejich titulů přidali právě pro PSVR 2 ovladače podporu. Kdy přesně podpora do visionOS dorazí sice zatím zdroje Gurmana neví, počítá se však se spuštěním koncem letoška, jelikož je podpora zatím ještě ve vývoji. Překvapivé by pak absolutně nebylo například to, kdyby Apple novinku oznámil coby součást visionOS 3 na červnové WWDC.

Poměrně zajímavé je pak to, že v současnosti se PSVR 2 ovladače neprodávají samostatně, takže Apple se Sony nejedná jen ohledně zavedení podpory, ale i kvůli nutnosti zajistit u tohoto produktu samostatné prodeje. Zavedení podpory tak bude ve výsledku poměrně zásadní událostí nejen pro Apple, ale i pro Sony.