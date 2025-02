Tyto báječné hry pro Mac si nyní výjimečně můžete stáhnout zdarma

The Shadow over Cyberspace 4

Ve hře The Shadow over Cyberspace se ocitáte na pokraji milénia, kdy se blíží Y2K a s ním i příchod Prastarých. Informační dálnicí se nesou děsivé šepoty a vaše mysl se pomalu probouzí. Čas se krátí – budete smlouvat s bohy, přijmete nekonečné věky smrti, nebo se raději nadobro odpojíte? Toto modempunkové hororové dobrodružství od Fiction Factory Games, tvůrců Arcade Spirits a Penny Larceny, přináší jedinečný retro počítačový estetický zážitek, který je zcela zdarma. Vytvoříte si vlastní postavu, budete pátrat po temných zákoutích internetu roku 1999, hackovat databáze, rozplétat konspirace a rozhodovat, která hrůzná entita ovládne 21. století. Dávejte však pozor – vaše lidství visí na vlásku a po zhlédnutí Žlutého znaku už nic nebude jako dřív.

Alchymie je 3D logická plošinovka odehrávající se v chemických laboratořích, ve společnosti, která objevila mocnou látku schopnou propůjčovat nadlidské vlastnosti. V chemických laboratořích se bude konat akce pro investory, při níž se otevře brána do jiné reality – co by se asi tak mohlo pokazit? Najděte si cestu ven z komnat a pokuste se pochopit, co se děje v této bizarní změti toho, čím bývají chemické laboratoře.