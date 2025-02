5 opomíjených tipů pro iPhone, které však přesto ocení každý

Rozšířené možnosti rozpoznání hudby

Funkce Rozpoznávání hudby nyní umožňuje ještě pohodlněji spravovat vaši hudební knihovnu. Ať už objevíte novou skladbu, která vás nadchne, nebo chcete doplnit svůj oblíbený playlist, stačí pár kliknutí. Při poslechu jednoduše otevřete Ovládací centrum, klepněte na ikonu Shazam a vyberte, kam chcete skladbu přidat – do knihovny Apple Music, do Apple Music Classical nebo rovnou do konkrétního playlistu.