Používáte na iPhonu aplikaci Podcasty? Pak musíte zaručeně znát tyto tipy

Vlastní stanice Chcete si uspořádat oblíbené podcasty do tematických skupin? S nativní aplikací Podcasty v iOS si můžete snadno vytvořit vlastní stanice. Stačí otevřít aplikaci a v sekci Knihovna klepnout na tři tečky v pravém horním rohu. Zde vyberte možnost Nová stanice a dejte jí nápaditý název. Poté už jen zbývá vybrat podcasty, které se do ní hodí – třeba všechny od vašeho oblíbeného tvůrce nebo pořady na podobné téma. Takhle si vytvoříte přehledný přehled svých oblíbených pořadů a budete mít vždycky po ruce to, co vás právě zajímá. Fotogalerie Podcasty iOS Vytvorit stanici 1 Podcasty iOS Vytvorit stanici 2 Podcasty iOS Vytvorit stanici 3 Podcasty iOS Vytvorit stanici 4 Podcasty iOS Vytvorit stanici 5 Podcasty iOS Vytvorit stanici 1 Vstoupit do galerie

Kategorie podcastů Chcete se ponořit do světa podcastů, ale nevíte, kde začít? Aplikace Podcasty na vašem iPhonu je tu právě pro vás! Už nemusíte hodiny hledat zajímavé pořady. Stačí otevřít aplikaci, dole na liště si vybrat možnost Prohlížení a sjet úplně dolů na stránku. Tady na vás čeká pokladnice témat – od napínavých true crime příběhů přes sportovní komentáře až po poutavé kulturní rozhovory. Klepnutím na „Prohlížení podle kategorie“ si vyberte téma, které vás nejvíc zajímá, a vydejte se na objevitelskou cestu do světa zvukových příběhů. S takovou nabídkou rozhodně najdete něco, co vás pohltí. Fotogalerie #2 Podcasty iOS kategorie 1 Podcasty iOS kategorie 2 Podcasty iOS kategorie 3 Podcasty iOS kategorie 4 Podcasty iOS kategorie 5 Vstoupit do galerie

Přepisy podcastů U některých pořadů si můžete zobrazit jejich přepis. Jak na to? Stačí otevřít aplikaci Podcasty, vybrat si podcast a epizodu, kterou chcete poslouchat. Po spuštění přehrávání přejděte do režimu celé obrazovky a v dolní liště s ovládacími prvky klepněte na ikonu uvozovky. A je to! Přepis se zobrazí pod přehrávačem a bude se synchronně posouvat s tím, co zrovna zní. Už žádné hledání přepisů na internetu, vše máte pohodlně v aplikaci. Fotogalerie #3 iOS 17.4 Podcasty prepisy 1 iOS 17.4 Podcasty prepisy 2 iOS 17.4 Podcasty prepisy 3 Vstoupit do galerie

Možnosti přizpůsobení Chcete si upravit nastavení konkrétního pořadu? Přejděte do Knihovny, vyberte požadovaný podcast a klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu. V nabídce zvolte Nastavení a zde si můžete upravit například rychlost přehrávání, stáhnout všechny díly nebo si nastavit upozornění na nové epizody. Fotogalerie #4 Podcasty iOS individualni nastaveni 1 Podcasty iOS individualni nastaveni 2 Podcasty iOS individualni nastaveni 3 Podcasty iOS individualni nastaveni 4 Podcasty iOS individualni nastaveni 5 Podcasty iOS individualni nastaveni 6 Vstoupit do galerie