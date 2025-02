Skvělé widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu, které rozhodně stojí za vyzkoušení

Hledáte aplikaci, která vám poskytne přehled o počasí na první pohled a ještě bude vypadat skvěle na vašem telefonu? Weather Strip je přesně to, co hledáte. Tato aplikace nabízí nejen klasickou předpověď, ale i krásně zpracované widgety, které vám ukážou vše podstatné – od srážek přes vítr až po pravděpodobnost duhy. Díky kompaktnímu designu a přehlednému rozhraní budete mít všechny potřebné informace vždy po ruce, ať už se chystáte na výlet, nebo jen chcete vědět, jestli si vzít deštník.

Chcete mít své zdraví pevně pod kontrolou a zajímá vás, co se děje s vaším srdcem? S aplikací Heart Analyzer získáte detailní přehled o své srdeční činnosti. Díky ní můžete snadno sledovat svůj tep, jeho variabilitu a další důležité ukazatele. Aplikace využívá data z vašich Apple Watch a přehledně je zobrazí ve formě grafů a tabulek. Takže jestli chcete mít své zdraví pod kontrolou a zajímat se o podrobnosti, Heart Analyzer je pro vás ideální volbou.

StandBy Widgets

Chcete si ještě více přizpůsobit svůj iPhone? S aplikací StandBy Widgets to bude hračka. Můžete si vytvořit jedinečné widgety pro uzamčenou obrazovku, které vám ukážou vše důležité – od času a počasí až po blížící se události. A to není všechno –vybrat si můžete i z řady dynamických tapet, které oživí váš displej. Ať už potřebujete mít přehled o blížícím se termínu projektu nebo chcete jednoduše sledovat, jak rychle ubíhá čas do vaší dovolené, StandBy Widgets vám vyjde vstříc.

Fotogalerie #3 StandBy Widgets 5 StandBy Widgets 4 StandBy Widgets 1 StandBy Widgets 2 StandBy Widgets 3 Vstoupit do galerie

Aplikaci StandBy Widgets stáhnete zde.