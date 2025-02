Recenze RØDE Wireless Micro: Špičkový mikrofonní set pro nejnáročnější

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavou novinku z dílny společnosti RØDE. Řeč je konkrétně o mikrofonním setu Wireless Micro, který do značné míry kopíruje koncept AirPods, avšak přenáší jej do světa záznamu zvuku ve vysoké kvalitě. Pojďme se s ním tedy seznámit.

Technické specifikace, balení a doprovodné aplikace

Set RØDE Wireless Micro představuje komplexní řešení pro záznam zvuku s ohledem na maximální pohodlí a kvalitu. Jeho součástí jsou dva kompaktní vysílače s integrovanými všesměrovými mikrofony, které zajišťují čistý a přesný přenos zvuku. Zvuk je bezdrátově odesílán do duálního přijímače, který se připojuje k chytrému zařízení prostřednictvím USB-C nebo Lightning konektoru. Jinými slovy, fungovat vám bude jak se staršími, tak i novějšími iPhony a iPady a to navíc bez jakéhokoliv problému. Set totiž disponuje certifikací Made for iPhone.

Co se týče produktu jako takového, k dispozici je praktické nabíjecí pouzdro, které nejen chrání všechny komponenty při přepravě, ale zároveň slouží jako přenosná nabíjecí stanice. Pouzdro dokáže konkrétně prodloužit provozní dobu jednotlivých vysílačů o dvě plná nabití, což zajišťuje až 21 hodin celkového provozu. Nabíjení pouzdra probíhá skrze přiložený USB-C kabel a ve výsledku se jedná o řešení, které můžeme znát ze světa bezdrátových sluchátek v čele s AirPods.

Jednoduchost a uživatelský komfort je tu tedy na prvním místě. Kromě výdrže ale dokáže zaujmout třeba i dosah, který je podle výrobce až 100 metrů při přímé viditelnost vysílač-přijímač. Funguje i „za roh“ nebo přes zeď, ale dosah se tím snižuje. Protože je set určen zejména jako zvuk k videu, je přímá viditelnost v drtivé většině případů již takto zaručena.. Není tedy třeba s sebou mít neustále telefon, jelikož záznam zvuku dokáže přijímat i z velké dálky.

Fotogalerie RØDE Wireless Micro LsA 1 RØDE Wireless Micro LsA 5 RØDE Wireless Micro LsA 6 RØDE Wireless Micro LsA 7 RØDE Wireless Micro LsA 11 Vstoupit do galerie

Pokud vás zajímají softwarové náležitosti, set se například přizpůsobuje potřebám uživatele díky technologii Gain Assist, která automaticky optimalizuje citlivost mikrofonů podle hlasitosti zaznamenávaného zvuku. Jeho úplná správa pak probíhá přes aplikace RØDE, například přes RØDE Capture, která je k dispozici pro iOS i Android. Ta nabízí plnou kontrolu nad parametry záznamu a jeho další zpracování.

Samozřejmostí je ale i podpora v dalších aplikacích RØDE jako například RØDE Central a RØDE Reporter. Ty rozšiřují možnosti využití na široké spektrum scénářů. Ohledně obsahu balení, v tom naleznete kromě samotného mikrofonního setu také užitečné příslušenství, včetně protivětrné ochrany mikrofonů, které oceníte při nahrávání v exteriéru, a magnety umožňující snadné upevnění vysílačů na oblečení bez jeho poškození.

Cena mikrofonního setu RØDE Wireless Micro je nastavena na 4 290 Kč.

Testování

Osobně mám moc rád, když technologie „prostě fungují“ bez jakéhokoliv zdlouhavého a leckdy i docela zbytečného propojování, nastavování a kdoví čeho všeho ještě. O to víc mě potěšilo že tomu tak v případě RØDE Wireless Micro přesně je. Zapomeňte na jakékoliv párování či cokoliv podobného. Abyste tento mikrofonní set zprovoznili, totiž stačí ve výsledku jen připojit USB-C či Lightning přijímač do portu vašeho iPhonu, iPadu, potažmo Android zařízení a je hotovo. Jakmile tak učiníte, zvuk začne být automaticky zaznamenáván skrze jeden či oba mikrofony ze setu.

Pro ovládání setu doporučuji stáhnout výše zmíněnou aplikaci RØDE Capture, která je skvělým řešením například pro vloggery, jelikož nabízí kromě možnosti spravovat nastavení mikrofonu třeba i natáčení, a to i simultánního, kdy je pořizován záznam jak z přední, tak zadní kamery vašeho zařízení. Aplikace je navíc velmi přehledná a celkově designově příjemná, takže na ní ni klidně mrkněte i v případě, že vás RØDE Wireless Micro nezaujalo, ale hledáte náhradu za nativní Fotoaparát, potažmo jinou aplikaci pro natáčení a focení.

V levém spodním rohu můžete vidět ukazatel, který značí, že jsou oba mikrofony připojené a zaznamenávají zvuk.

Pochopení funkčností celého mikrofonního setu je naprosto jednoduchou záležitostí, která je založena na blikajících LED diodách na spodní straně přijímače. Každá dioda značí jeden z bezdrátových mikrofonů, přičemž jakmile se mikrofon s přijímačem propojen (tedy poté, co jej vyjmete z nabíjecího pouzdra), přestane LED dioda blikat. Vy tak máte dokonalý přehled o tom, zda je z hlediska propojení vše v pořádku.

Nejdůležitější na mikrofonech je samozřejmě to, jak kvalitně dokáží zaznamenat zvuk a v tom je tento set opravdovým mistrovským dílem. Záznam hlasu, pro který jsou tyto mikrofony primárně určeny, je křišťálově čistý, bez jakéhokoliv šumu či jiných rušivých elementů a celkově opravdu mimořádně kvalitní. Co mě pak velmi mile překvapilo, byl dosah mikrofonů. Je mi sice jasné, že se jedná o set, který bude ve valné většině případů používán tak, že mikrofony budou jen pár metrů od přijímače připojeného v iPhonu, ale když jsem se procházel po zahradě či po domě, i přesto, že se signálu do cesty stavěly stromy, zdi a tak podobně, překonat 20 metrů pro něj nebyl žádný problém. Na volném prostranství, kdy člověk vidí na přijímač a nic mezi ním, a právě přijímačem není, není problém ani 50 metrů. To už se ale bavíme skutečně o hodně nestandardním stylu používání.

Zvuk lze velmi věrohodně zachytit jak v interiéru, tak samozřejmě i exteriéru, kde doporučím používat protivětrnou ochranu, která dokáže vítr degradující kvalitu nahrávek v kombinaci s technologií Gain Assist pro automatickou optimalizaci citlivosti mikrofonu podle prostředí velmi slušně eliminovat. Super je pak i to, že když nahráváte na oba mikrofony simultánně, lze si v aplikaci ručně nastavit jejich citlivost, aby jedna strana „nepřeřvávala“ druhou a naopak. Ve výsledku si tedy můžete se vším pohrát přesně tak, jak potřebujete. Jedná se tedy opravdu o skvělé řešení, jehož využitelnost je vskutku široká.

Fotogalerie #2 RØDE Wireless Micro LsA 21 RØDE Wireless Micro LsA 18 RØDE Wireless Micro LsA 17 RØDE Wireless Micro LsA 16 RØDE Wireless Micro LsA 15 RØDE Wireless Micro LsA 14 RØDE Wireless Micro LsA 13 RØDE Wireless Micro LsA 12 RØDE Wireless Micro LsA 11 RØDE Wireless Micro LsA 10 RØDE Wireless Micro LsA 9 RØDE Wireless Micro LsA 8 RØDE Wireless Micro LsA 7 Vstoupit do galerie

Resumé

RØDE Wireless Micro se po dvou týdnech testování jeví jako jedna z nejlepších možností, jak nahrávat na iPhone simultánně zvuk ze dvou zdrojů ve vysoké kvalitě. Jen ten však tento důmyslně řešený hardware nenabízí. Vzhledem k svému zpracování se totiž jedná o unikátní směsici kvality zvuku, pokročilých technologií a naslouchání moderní době. Zkrátka a dobře, RØDE Wireless Micro je prototypem toho, jak má vypadat skvělý mikrofonní systém 21. století a jeho nákupem proto rozhodně neuděláte chybu.

