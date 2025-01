Apple vstoupí s iPhonem SE 4 na tenký led. Sázka na výkon místo foťáků se nemusí vyplatit

iPhone SE 4 se nezadržitelně blíží a mnozí fanoušci Applu se jej již nemohou dočkat. Na sociálních sítích a v různých diskuzních fórech se však vedle nadšených příspěvků objevují čím dál tím častěji i podstatně negativnější názory, které iPhonu SE 4 předpovídají spíše neúspěch. A pravdou je, že nejsou úplně od věci.

Letošní generace iPhonu SE bude zcela jiná než ta, na které jsme byli doposud zvyklí. Bude se sice opět jednat o recyklát, avšak v podstatně menším kalibru než tomu bylo v minulosti. Zatímco u předešlých dvou generací totiž použil Apple šasi iPhonu 8 známé již od roku 2017, které se vyznačovalo Home Buttonem či tlustým horním a spodním rámečkem, tentokrát má kalifornský gigant použít něco, co je pro nás standardem i nyní – tedy hranaté tělo, které iPhony využívají od řady 12, která dorazila v roce 2020. Jinými slovy, odlišnost iPhonů SE 4 od aktuálních modelových řad bude z hlediska designu docela malá.

Uniklá maketa iPhonu SE 4 iPhone SE 4 makety 8 iPhone SE 4 makety 7 iPhone SE 4 makety 6 iPhone SE 4 makety 5 iPhone SE 4 makety 4 iPhone SE 4 makety 3 iPhone SE 4 makety 2 iPhone SE 4 makety 1 Vstoupit do galerie

To však není hlavním problémem, na který lidé na sociálních sítích upozorňují s tím, že právě kvůli tomu pro ně nemá pořízení iPhonu SE 4 smysl. Hlavním negativem má být fakt, že u něj Apple opět nasadí jen jeden zadní fotoaparát, zatímco valná většina konkurence u svých levnějších telefonů (třeba Samsung u řady A) používá minimálně dva zadní foťáky. Právě toto omezení má být v kombinaci s cenou, která se obecně očekává kolem 15 000 Kč, jedním z hlavních prodejních negativ, na které může Apple doplatit. A to i přesto, že například z hlediska výkonu má být iPhone SE 4 naprosto špičkový, jelikož v něm má tepat čip z iPhonů 16.

Zatímco však výkon je uživatelům, zejména pak těm, na které bude telefon cílit, docela jedno, focení se stává čím dál tím klíčovější záležitostí. Apple se tedy v tomto směru vydává na opravdu tenký led, který by se pod ním mohl bez problému prolomit a úspěch iPhonu SE 4 by byl rázem ten tam. Protože doba se od vydání posledních generací iPhonů SE opět řádně posunula a jak se zdá, to, co dřív stačilo, už nyní prostě nestačí – tím spíš, když se dá u autorizovaných prodejců Applu stále dostat třeba ke skvělým iPhonům 13 či 14 se dvěma foťáky a cenovkou, která je zřejmě zhruba tam, kam bude Apple cílit s cenou SE 4.