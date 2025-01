Používáte WhatsApp? Urychleně si stáhněte tuto aktualizaci, jinak jste v nebezpečí!

Pokud patříte mezi uživatele WhatsAppu, máme pro vás důležitou zprávu. Nedávno vydaná aktualizace s označením 25.2.3, totiž přináší velmi důležitou opravu zabezpečení, která se dotkla například funkce „View Once“, tedy fotek zaslaných jen pro jednorázové zobrazení.

Chyba se projevovala konkrétně tak, že se fotky, které byly nastaveny tak, aby se mohly zobrazit pouze jednorázově a pak z chatu zmizely, ukládaly do galerie a tím ve výsledku smysl celé funkce padl. Fotky, které tedy byly určené jen pro jednorázové vidění, se tak mohly šířit ve velkém dál a v krajním případě padnout do nepovolaných rukou a tím způsobit potíže jak odesílateli, tak i příjemci. WhatsApp se přitom při zavedení toto funkce před pár měsíci dušoval, že se u ni na uživatelské soukromí výrazně zaměřil a vše by tedy mělo být v tomto směru naprosto bez problému. Jak ale můžeme nyní vidět, není tomu tak.

Poměrně zajímavé je, že funkce View Once trpěla podobnou bezpečnostní chybou již před pár měsíci, avšak tehdy ve webové verzi. WhatsApp však vše vyřešil již v prosinci a do jisté míry tak nechal uživatele na svůj přešlap zapomenout. Nyní však chyba znovu ožívá.