WhatsApp se dočkal dalšího skvělého vylepšení, které si zamilujete!

Meta oznámila, že uživatelé nyní mohou přidat WhatsApp do svého Accounts Center, tedy centra pro správu nastavení a informací napříč platformami společnosti Meta, jako jsou Instagram a Facebook. Tato integrace umožňuje uživatelům jednoduše spravovat svá nastavení na jednom místě a sdílet stavové aktualizace mezi Instagramem, Facebookem a WhatsAppem. Přidání WhatsAppu do Accounts Center je zcela volitelné a ve výchozím nastavení je tato možnost vypnutá. Meta zdůrazňuje, že zprávy a hovory na WhatsAppu zůstávají end-to-end šifrované, a to bez ohledu na to, zda si uživatelé aplikaci do Accounts Center přidají. Z blogu společnosti vyplývá, že integrace přináší uživatelům pohodlnější funkce.

„Přidání WhatsAppu do Accounts Center je zcela na vás. Pokud se nerozhodnete jinak, vaše účty zůstávají oddělené. Integrace vám však může usnadnit práci, například rychlé sdílení WhatsApp Statusu na Facebooku nebo Instagramu, aniž byste museli příspěvky publikovat několikrát. Také budete moci využít jednorázové přihlášení pro rychlejší návrat do svých účtů.“ Nová funkce se postupně zavádí po celém světě a měla by být dostupná v průběhu několika příštích měsíců. Uživatelé ji naleznou v nastavení WhatsAppu nebo při sdílení obsahu mezi platformami Meta (například při opětovném sdílení statusu na Facebook nebo Instagram).