iOS 18.3 přináší na iPhony podporu pro Starlink!

K přijímání vesmírného internetu Elona Muska již nebude třeba speciální hardware ve formě antény a dalších komponentů. Postačí vám totiž mobilní telefon s podporou satelitní komunikace jako například iPhone 14 a novější. Apple totiž v iOS 18.3 přináší právě pro Starlink podporu, byť bohužel zatím jen na území USA pro klienty tamního operátora T-Mobile.

Ten nedávno oficiálně oznámil, že spouští beta projekt, který jeho klientům umožní připojit se k satelitům Starlink a přijímat tak internet i na místech, která nejsou dostatečně pokryta klasickým mobilním připojením. A nyní po vydání iOS 18.3 začal T-Mobile v USA v rámci beta programu posílat vybraným klientům, zprávu, ve které je informuje o tom, že se mohou nově připojit k satelitům Starlink, mají-li iPhone 14 a novější aktualizovaný na iOS 18.3. Poměrně zajímavé je nicméně to, že Apple tuto novinku nejenže neoznámil, ale ve výsledku ani nepotvrdil poté, co se jej na ní začala americká média ptát.

Ačkoliv je v tuto chvíli přístup ke Starlinku přes iPhony s tarifem T-Mobilu velmi omezen, co nevidět by jej měl operátor rozšířit na další předplatitele, díky čemuž se tak na světlo světa dostane podstatně více informací o rychlosti, spolehlivosti a tak podobně. Zajímavé je pak to, že po dobu beta testování bude připojení ke Starlinku přes T-Mobile zdarma. Doufejme tedy, že se podobného kroku ze strany operátorů dočkáme někdy i u nás. Zatím si můžeme Starlink zdarma vyzkoušet třeba ve vlacích.