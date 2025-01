České dráhy začínají testovat Starlink, vyzkoušet si jej můžete na těchto trasách

České dráhy začnou již brzy ve svých vozech testovat Starlink. Satelitní internetové připojení umožní nejen posádce, ale také cestujícím využívat internet i tam, kde dochází k výpadkům klasického signálu. Pokud jste někdy cestovali vlakem například mezi Brnem a Prahou, určitě mi dáte za pravdu, že co se pokrytí signálem týká, není to zrovna ideální. Ať už spoléháte na Wi-Fi ve vlaku nebo na své 5G připojení, jsou úseky, kdy internet nejede buď vůbec nebo jen velmi pomalu. To by se však mělo již brzy změnit, a to díky Starlinku.

Jako první se dočkají vlaky InterPanter, které jezdí na trasách Brno-Břeclav-Olomouc a také Brno-Česká Třebová – Praha. Zavedení Starlinku má nabídnout lepší internetové připojení zejména na delších trasách a České dráhy a s nimi i ČR bude mezi prvními Evropskými zeměmi, které vyzkouší Starlink. Během testovacího provozu si chtějí České dráhy vyzkoušet, jak připojení funguje a o kolik je lepší než v současné době používané 5G.

České dráhy předpokládají, že používání Starlinku zvýší rychlost internetu a sníží výpadky připojení, které cestující na delších cestách pociťují. „Staneme se jedním z prvních evropských železničních operátorů, kteří technologii se speciálně upravenými anténami otestují na vlacích,“ uvedl Michal Krapinec.

Testování probíhá zdarma a České dráhy zaplatí pouze za drobné technické úpravy vlaků, při montáži zařízení. Testování by mělo začít během několika týdnů, kdy dorazí první anténa Starlink a dojde k její montáži. České dráhy se pak snaží kromě použití Starlinku využít také 5G a zlepšit toto připojení zejména ve vlacích Pendolino a Railjet. V současné době pokrývá Wi-Fi připojení 90% všech dálkových vlaků, které provozují české dráhy.