Jedna z nejočekávanějších designových změn iPhonů 17 (Pro) nakonec nedorazí

Pokud jste od letošní generace iPhonů čekali velké designové změny jak zepředu, tak i zezadu, máme pro vás špatnou zprávu. Minimálně podle spolehlivého Apple analytika Ming-Chi Kua totiž Apple předek svých iPhonů v letošním roce předělá jen minimálně – konkrétně pak dalším zúžením rámečků kolem displeje. Na Dynamic Island ale navzdory očekávání nesáhne.

Ačkoliv jsme o zmenšení Dynamic Islandu slyšeli v posledních měsících v souvislosti s iPhony 17 (Pro) nesčetněkrát, podle informací Kua se Applu nakonec nepovedlo technologii připravit natolik včas, aby jí mohl zařadit do finální verze „sedmnáctek“. Kvůli tomu si tak na zúžení počkáme do příštího roku, kdy už je vzhledem k tomu, že je vše připraveno, nevyhnutelné. Pokud vás pak zajímá, jakým směrem se Apple ohledně Dynamic Islandu vydá, dočkat bychom se měli zejména jeho zúžování do šířky.

Jeho výška by pak měla zůstat zachována a to zřejmě až do doby, než Apple přijde s technologií, která umožní skrýt veškeré přední senzory pod displej. Nynější plánované zmenšení by přitom mělo být posledním mezistupněm právě před implementací pod displej. Nicméně vzhledem k tomu, že Apple s upgrady výřezů v displeji a později Dynamic Islandu nespěchá, je jasné, že skrytí senzorů pod displej je vzdáleno ještě pěkných pár let.