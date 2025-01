4 tipy a triky v Připomínkách, které se vám jistě budou hodit

Vyhledávání na webu

Texty, které jste zadali do Připomínek, můžete také snadno a rychle vyhledávat na webu. Pokud jste například zadali úkol, jehož součástí je výraz „Encyklopedie motorek“, můžete přímo z dané připomínky přejít do výsledků příslušného vyhledávání na webu. Jak na to? Označte daný text a v menu, které se vám nad ním objeví, klepněte na Hledat na webu.