Jak to bude s CarPlay 2? Čerstvý krok Applu příliš nadějně nevypadá

Ačkoliv představil Apple novou generaci CarPlay již v červnu 2022 na WWDC, její vydání již několikrát odložil a to bez jakéhokoliv dodatečného komentáře. Mnozí uživatelé se tak začínají ptát, zda s vydáním této velmi zajímavé novinky kalifornský gigant i nadále počítá. O to víc proto nyní zaujal jeho čerstvý krok ve formě odstranění časového rámce z oficiální americké mikrostránky věnované CarPlay, na které doposud svítilo, že je vydání plánované na rok 2024. Avšak namísto toho, aby Apple rok aktualizoval, jak to učinil loni, smazal tuto informaci úplně.

Fakt, že Apple smazal jen informace o termínu vydání a nikoliv celou stránku, lze vnímat tak, že s vydáním CarPlay 2 sice stále počítá, avšak v tuto chvíli neví, kdy se tak stane. Zrušení tedy zřejmě ještě ve hře úplně není, byť je třeba jedním dechem dodat, že o něm se nemluvilo ani před lety v souvislosti s nabíječkou AirPower, kterou však Apple nakonec jako blesk z čistého nebe odpískal skrze vyjádření v médiích.

Pro CarPlay 2 generace může být sice do jisté míry pozitivní to, že se o něm objevují informace i v operačních systémech Applu či že si Apple minulý měsíc uložil do databáze EU několik dalších snímků této novinky. I zde se ale sluší připomenout situaci okolo AirPower, se kterou Apple podle všeho taktéž počítal de facto až do jejího konce, jelikož i tehdy vkládal do iOS zmínky o ní a její podpoře a dokonce nasazoval i marketingové materiály, na které byla zachycena – například jak nabíjí iPhone XS. Pro portál MacRumors se sice měl Apple vyjádřit tak, že několik výrobců automobilů i nadále s nasazením CarPlay 2 počítá, avšak jakýkoliv časový rámec stále chybí. CarPlay 2 se tak v očích jablíčkářů stává čím dál tím záhadnější.