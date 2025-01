Samsung vyzval Apple na souboj v tenkosti! Jeho S25 Edge je přímou konkurencí iPhonu 17 Air

Spekulace se naplnily. Poté, co včera Samsung světu odhalil nové vlajkové lodě Galaxy S25 a S25 Ultra, totiž přišla řada na jeho variaci k jablečnému „one more thing“ v podání odhalení supertenkého modelu Galaxy S25 Edge. Slovo „odhalení“ je však v tomto případě možná použito nesprávně. To proto, že dal Samsung zatím jen nahlédnout do svých plánů. U Galaxy S25 Edge totiž ještě neprozradil žádné technické specifikace ani termín vydání, byť uvedl, že se vydání v plánu v první polovině letoška.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený MacRumors (@macrumors)

Bohužel, v tuto chvíli není jasné, jak široký telefon nakonec bude, ani za kolik se má prodávat. Respektive, víme, že jej bude prodávat pod cenou 1300 dolarů, kterou si bude účtovat za Galaxy S25 Ultra, takže se Edge bude zřejmě řadit spíše do střední třídy smartphonů. Jeho vznik je pak jasný – jedná se o konkurenci pro chystaný iPhone 17 Air, který má vynikat právě svou tenkostí pohybující se údajně až na hranici 5,5 mm. Nechme se tedy překvapit, nakolik se bude jednat skutečně o konkurenci, potažmo jak zajímavé technické specifikace obě modelové řady nabídnou.