Místo vzestupu díky Applu strmý pád! Uniklý dokument odhaluje skandální pochybení Nokie

Nově odhalené dokumenty ukazují fascinující příběh o tom, jak společnost Nokia, někdejší gigant mobilního trhu, ignorovala vlastní varování o tom, jaký dopad bude mít na iPhone. Interní prezentace, kterou sestavil tým devíti zaměstnanců Nokie den po představení iPhonu, označovala nový telefon od Applu za „vážného konkurenta v segmentu high-end zařízení“ a zdůrazňovala revoluční uživatelské rozhraní, které nastaví nové standardy a přinese uživatelům nepřekonatelnou jednoduchost používání.

Fotogalerie Nokia komunikatory 7 Nokia komunikatory 8 Nokia komunikatory 9 Nokia komunikatory 10 Vstoupit do galerie

Prezentace také varovala, že iPhone se může stát jakousi cool značkou v USA a redefinovat trh s prémiovými telefony. Tým vyzýval vedení Nokie k vývoji vlastního dotykového uživatelského rozhraní, aby společnost zůstala nadále konkurenceschopná. Přestože Nokia byla tehdy dominantním hráčem s přibližně (dnes až neuvěřitelným) 50% podílem na trhu, vedení tato varování ignorovalo a nedokázalo rozpoznat přicházející změny v technologickém odvětví.

A jak příběh dopadlo je všem dobře známé. Během pouhých sedmi let po uvedení iPhonu Nokia opustila trh se smartphony. Zpětně můžeme vidět, že Nokia zásadně podcenila roli dotykového uživatelského rozhraní, mobilního internetu a ekosystému aplikací, který Apple později vytvořil. Pokud by Nokia včas reagovala na doporučení vlastního týmu, kdoví, jak to dnes mohlo vypadat. Jaké modely od Nokie jste vlastnili?