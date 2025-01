Apple Miami Worldcenter se otevírá v pátek 24. ledna v centru Miami

Společnost Apple dnes představila nový obchod Apple Miami Worldcenter, který se stane místem, kde zákazníci mohou objevovat a nakupovat své oblíbené produkty Apple. Obchod se nachází v rušném centru Miami a zákazníkům umožňuje snadno a pohodlně přejít na iPhone 16 díky programu Apple Trade In, aktivaci u mobilních operátorů a personalizovanému nastavení. Tým Apple je připraven poskytnout výjimečnou podporu a pomoci uživatelům objevit nejnovější funkce Apple Intelligence a poznat nové produkty prostřednictvím programů, jako je Today at Apple – to vše v unikátně navrženém prostředí, které je otevřené všem.

„Miami je město s vlastní historií, kulturou a energií, a jsme nadšeni, že tuto atmosféru můžeme zachytit v Apple Miami Worldcenter v centru města,“ uvedla Deirdre O’Brien, senior viceprezidentka společnosti Apple pro maloobchod a lidské zdroje. „Tento nový obchod přivádí hodnoty Apple k životu v každém detailu, přičemž oslavuje kreativitu města prostřednictvím neuvěřitelné nabídky programů v obchodě. Náš tým se těší, až přivítá zákazníky a nabídne jim výjimečné osobní nákupní a podpůrné zážitky, jaké může poskytnout pouze Apple.“

Design zaměřený na přístupnost a udržitelnost

Apple Miami Worldcenter byl navržen s ohledem na hodnoty společnosti Apple a šetrnost k životnímu prostředí. Obchod je postaven z regionálně získaného masivního dřeva a dalších materiálů s nízkou uhlíkovou stopou, což výrazně snížilo uhlíkovou náročnost stavby. Stejně jako všechny prostory Apple funguje i tento obchod na 100 % obnovitelné energii a je uhlíkově neutrální. Obchod zahrnuje biofilní design, který propojuje zákazníky s krásnými zelenými plochami obklopujícími prodejnu. Při vstupu vítá zákazníky a místní komunitu okolní prostor osázený rostlinami a květinami inspirovanými multikulturním latinskoamerickým vlivem Miami.

V souladu se závazkem Apple k přístupnosti je nový obchod navržen podle principů univerzálního designu, nabízí různou výšku stolů a míst k sezení pro snadnější objevování produktů a podporu, stejně jako přístupové cesty pro vozíčkáře. Pro zákazníky s naslouchátky je k dispozici přenosná indukční smyčka, kterou lze použít kdekoli v obchodě, a u stolu Today at Apple je k dispozici asistivní naslouchací smyčka, která zlepšuje účast na programech.

Speciální programy

Na oslavu otevření obchodu nabídne Apple Miami Worldcenter speciální programy Today at Apple zaměřené na ekologický design obchodu a přírodní prvky, stejně jako události Made for Business vedené malými podnikateli. Během zahajovacího víkendu se mohou zákazníci zúčastnit komunitní akce Made for Business ve spolupráci s Influur, kde se propojí s obchodním týmem a zapojí se do praktického učení.

Návštěvníci mohou objevovat vystavené produkty včetně nového iPhone 16, MacBook Pro, Mac mini s čipem M4, Apple Watch Series 10 a modelů AirPods. Více než 150členný tým pomáhá zákazníkům porozumět produktům Apple, nabízí rady k financování a programům jako Apple Trade In. Apple Miami Worldcenter je již desátou prodejnou v Miami a součástí rostoucího působení společnosti v regionu. Společnost Apple má v jižní Floridě téměř 2 000 zaměstnanců a spolupracuje s místními iniciativami, jako je Miami Dade College, na podpoře vzdělávání a pracovních příležitostí. Tým Apple Miami Worldcenter přivítá své první zákazníky v pátek 24. ledna v 10:00 hodin.