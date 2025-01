MacBook Air s OLED displejem se odkládá!

Nedočkaví jablíčkáři, kteří doufali v brzké představení nového MacBooku Air s OLED displejem, budou muset být trpělivější, než se původně očekávalo. Uvedení tohoto modelu na trh se nejspíše odkládá.

Podle zprávy jihokorejského webu The Elec může první MacBook Air s OLED technologií dorazit až kolem roku 2029, místo dříve plánovaného roku 2027. Hlavním důvodem tohoto odkladu má být nižší zájem o první modely iPad Pro s OLED displejem, které Apple uvedl na trh v loňském roce.

Podle zprávy OLED nepřinesla technologie očekávaný nárůst prodejů, což Apple přimělo k přehodnocení strategie a odložení jejího nasazení do cenově dostupnějších zařízení, jako je MacBook Air. Zpráva nicméně neupřesňuje, zda za zpožděním náhodou nestojí i některé další faktory.

Ačkoliv MacBook Air zůstane u LCD displejů minimálně do roku 2029, Apple podle všeho plánuje významná vylepšení displejů již u modelů plánovaných na rok 2027. U nich by cupertinská společnost měla zavést novou technologii s názvem Oxide TF, která by měla jablečným laptopům zajistit vylepšenou přesnost barev, vyšší poměr kontrastu, jednotnější jas displeje nebo třeba nižší spotřebu energie, s čímž se pojí i o něco delší výdrž baterie.

Loňský MacBook Air ještě OLED displejem nedisponoval macbook air M3 modry LsA 13 macbook air M3 modry LsA 15 macbook air M3 modry LsA 14 macbook air M3 modry LsA 11 macbook air M3 modry LsA 6 macbook air M3 modry LsA 5 macbook air M3 modry LsA 1 Vstoupit do galerie

Zatímco uživatelé MacBooku Air si na OLED počkají ještě několik let, pro modely MacBook Pro by měla být tato technologie dostupná už příští rok. Díky tomu se MacBook Pro stane první řadou notebooků od Apple, která nabídne OLED panely.

V nejbližších měsících Apple pravděpodobně představí aktualizované modely MacBook Air se 13″ a 15″ displeji a novým čipem M4. Tyto modely budou zaměřeny na optimalizaci výkonu a energetické účinnosti, přičemž si zachovají současnou LCD technologii.