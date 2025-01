Bloomberg: Představení nových Apple sluchátek je na spadnutí!

Zdá se, že příchod dalších Apple sluchátek je již skutečně za rohem. Poté, co jsme vás na našem magazínu nedávno informovali o tom, že si Apple zajišťuje potřebné certifikace pro sluchátka Powerbeats Pro 2, totiž přišel před pár hodinami skvěle informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman s tím, že odhalení těchto sluchátek by mělo být vskutku za rohem.

Konkrétně má Apple plánovat na nadcházející týden, maximálně pak na ten další produktové briefingy s médii, na kterých nová sluchátka Powerbeats Pro 2 odhalí. A že by mělo být skutečně o co stát. Jednat by se totiž mělo o jeho první sluchátka se senzory pro monitoring tepové frekvence a dost možná i tělesné teploty a dalších ukazatelů zdraví. Pokud se mu toto technologické řešení osvědčí, dá se předpokládat, že zdravotní senzory dorazí později i do jeho vlajkové řady AirPods Pro.

Co se pak týče dalších technických specifikací Powerbeats Pro, počítá se zde například s podporou ANC, prostorového zvuku, dlouhou výdrží baterie či miniaturním nabíjecím pouzdrem s USB-C zdířkou. Samozřejmostí je pak vylepšení kvality zvuku, podpora Find My nebo třeba možnost propojit sluchátka s vybavením tělocvičny skrze GymKit (disponuje-li jím daný cvičební stroj). Zdá se tedy, že je opravdu na co se těšit.