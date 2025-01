Tyto báječné hry pro Mac nyní výjimečně stáhnete zdarma

Hra Short Bread Game je útulná plošinovka, ve které budete pomáhat kousku chleba dostat se do pekárny na snídani. I když vaše cesta tam nemusí být nejpřímější, budete mít možnost prozkoumat kouzelná místa. Skákejte do výšek, utíkejte před nepřáteli a zapojte se do vtipných dialogů se svým novým podivným přítelem. Čekají vás zajímavá dobrodružství.

