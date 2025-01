Recenze Swissten obalu: Skvělé příslušenství

Design

Swissten Pocket 6,4″ vyniká svým minimalistickým a funkčním designem. Vyrobeno je z příjemné látky, nabízí nejen stylový černý vzhled, ale také praktické vlastnosti. Vnitřek pouzdra je zjemněný látkovými polštářky, takže není nadsázkou říct, že v obalu se telefon bude mít jako v bavlnce. Troufám si říct, že se mu nestane nic ani za předpokladu, kdy spadne na zem z větší výšky. Pochopitelně to ale zkoušet nehodlám. K obalu je též k dispozici poutko, takže pouzdro lze někam uvázat či si jej můžete pověsit kolem krku. Díky látce je obal příjemný na dotek a zajišťuje pevné uchopení. Na druhou stranu spíše neočekávejte, že se vám vleze do kapsy.

Kompatibilita

Pouzdro je univerzální a hodí se pro většinu smartphonů s úhlopříčkou displeje do 6,4 palce. To znamená, že jej využijí majitelé iPhonů kromě verzí Plus a Pro Max. Můj iPhone 15 Pro do něj padne jak ulitý.