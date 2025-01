Vydání CarPlay 2 se blíží! Applu z něj unikly další screenshoty

Očekávaná nová generace CarPlay stále nedorazila, přestože Apple na svých stránkách uvádí, že měla být k dispozici již v roce 2024. Nyní se však objevily uniklé obrázky ukazující v očekávané softwarové novince populární „widgetové rozhraní“. Můžeme tedy nahlédnout, jak se CarPlay 2 vyvíjí. Uniklé screeny z bety iOS 18.3 zveřejněné na platformě X.com ukazují v CarPlay 2 widgety. Mezi widgety, které můžeme na obrázcích vidět, patří:

Hodiny zobrazující čas ve vybraném městě

Počasí a předpověď

Kalendář s nadcházejícími událostmi

Kombinovaný widget pro navigaci a přehrávání hudby

Samostatný widget pro přehrávání hudby

Rozhraní CarPlay 2 stále zachovává sloupec aplikací na levé straně obrazovky (stejně jako aktuální verze). Celkově se vizuální podoba widgetů velmi podobá tomu, co již známe z iOS, iPadOS a macOS, což je ostatně pochopitelné. Když se na uživatelské rozhraní podíváme, vyvstává otázka, proč již všem známé widgety nelze přidat do stávající verze Carplay. Vzhledem k faktu, že datum příchodu CarPlay 2 je nejisté, si spousta uživatelů říká, jestli by nebylo od Applu rozumnější spíše aktualizovat současný systém, než vyvíjet CarPlay 2, které dorazí až kdoví kdy. Jaký je váš názor? Snímky CarPlay 2 naleznete v galerii pod tímto odstavcem.