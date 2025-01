Ničivé požáry v Los Angeles zasáhly už i Apple TV+

Ničivé požáry, které již nějakou dobu trápí nejen obyvatele Los Angeles, mají dalekosáhlé následky. Kromě obrovských škod na životech, zdraví i majetku mají za následek také výrazné změny v produkci streamovací služby  TV+.

Požáry v Los Angeles decimují domy a budovy v oblasti, protože silný vítr napomáhá rychlému šíření ohně. Požár zasáhl rosáhlé území a zachvátil zasáhl staveb, takže bude trvat dlouho, než se podaří alespoň částečně vše uvést do normálního stavu. Oheň nezpůsobuje jen dlouhodobé problémy, ale přináší i mnoho těch krátkodobých. Již nyní ovlivňuje například také harmonogram mediální tvorby. Vzhledem k tomu, že se společnost Apple v posledních letech přesunula do oblasti streamování, je požáry značně ovlivněna i Apple TV+.

Nejzřetelnějším problémem pro společnost Apple je, že požáry mohou ovlivnit produkci pořadů pro její streamovací službu. To může mít více důvodů, přičemž hlavním je bezpečnost. Do cesty se však mohou postavit i další menší vlivy, jako například výpadek proudu způsobený požáry by mohl ztížit natáčení na place. Atmosféru na místě natáčení by také mohl ovlivnit kouř v závislosti na jeho poloze. Nejenže bude ovlivněna kvalita ovzduší, ale také to bude narušovat natáčení venku, protože se nelze vyhnout zakouřenému panoramatu.

Agentura FilmLA varovala před tím, že v průběhu místního stavu nemohou být k dispozici složky, pracující na hašení požárů, a může také docházet k problémů s dopravou. To vedlo k řadě zpoždění produkce mnoha projektů. Pro společnost Apple je největším z nich Loot, komedie Mayi Rudolphové, která se natáčí v dolním areálu NBCUniversal v Universal Studios. Mezi další zpožděné produkce mimo Apple patří NCIS, Grey’s Anatomy, Suits LA, Fallout a All American.