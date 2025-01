DJI Flip: Tento nový dron vám odstartuje z ruky, skvěle natáčí a navrch nabízí dlouhou výdrž

DJI představilo nový a troufneme si říci, že dost možná i nejzajímavější dron za poslední dobu. Pokud totiž hledáte skvělý způsob, jak propojit dron a vlogovací kameru, aby se vaše tvorba posunula na zcela novou úroveň, pak je nový model DJI Flip přesně tím, co potřebujete Tento kousek totiž nabízí jedinečnou kombinaci maximální svobody při tvorbě obsahu, neuvěřitelně kompaktního designu a jednoduchosti ovládání, která potěší začátečníky i zkušené profesionály.

DJI Flip patří mezi ty nejlehčí drony na trhu – váží totiž méně než 249 gramů, což jej dělá neobyčejně snadno přenosným. S jeho minimalistickým designem se vejde do dlaně a startovat jej můžete přímo z ruky, aniž by bylo nutné použít klasický dálkový ovladač. Tato funkce je ideální pro zachycení těch nejspontánnějších momentů, kdy se počítá každá sekunda.

Kamera dronu je vybavena 1/1,3palcovým CMOS snímačem, který zajišťuje dokonalý obrazový výstup. Dokáže natáčet ve 4K při 60 fps s HDR podporou, což zaručuje plynulý obraz plný živých barev. Fotografie pořízené s rozlišením 48 MP nabízejí ostré detaily, které oceníte při jakékoliv tvorbě. Vybavení navíc zahrnuje technologii AI sledování objektů, která automaticky udrží hlavní scénu v centru dění a pomůže vám s profesionálním vzhledem každého záběru.

Z hlediska bezpečnosti DJI Flip potěší nejen začátečníky. Inovativní skládací ochrana vrtulí minimalizuje riziko poškození dronu i okolí, což usnadňuje jeho ovládání a přidává na jistotě při každém letu. Pro kreativní duše jsou k dispozici speciální režimy, jako je zpomalený čas, časosběr nebo možnost natáčet videa ve vertikálním formátu, což ocení zejména tvůrci obsahu na sociálních sítích.

Co se týče výdrže, baterie nabízí až 31 minut letu na jedno nabití. Pokud vás trápí časté nabíjení, oceníte funkci rychlonabíjení, která vám umožní rychlý návrat do akce. Díky rozmanitému příslušenství v balení můžete začít ihned po vybalení. Základní varianty obsahují například baterii, náhradní vrtule, šroubovák a plastový kryt.

DJI Flip je dostupný ve třech verzích. Základní verze DJI Flip (DJI RC-N3) nabízí standardní ovladač s USB-C a Lightning konektorem. Vylepšená verze DJI Flip (DJI RC 2) přichází s pokročilejším ovladačem vybaveným obrazovkou. Pro ty, kteří chtějí maximum, je zde DJI Flip Fly More Combo (DJI RC 2), který zahrnuje tři baterie, nabíjecí stanici na čtyři baterie a praktickou tašku. Obecně představuje DJI Flip ideální volbu pro všechny, kteří chtějí spojit kvalitu, inovace a zábavu do jednoho kompaktního balíčku. Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo profesionální tvůrce obsahu, tento dron vás jistě nezklame.

Pokud vás zajímá cena, ta začíná na 11 990 Kč a končí v nejvyšší výbavě na 20 990 Kč.

DJI Flip lze zakoupit zde