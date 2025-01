Český premiér Petr Fiala baví svět! Jako jediný umí z iPhonu volat přes Fotoaparát

Pamatujete si ještě na tehdejší ministryni financí Alenu Schillerovou a její osobitý způsob používání AirPods? V roce 2020 totiž její „unikátní“ nasazení AirPods do uší stalo doslova hitem internetu, který dokáže pobavit i po letech. Jak se však nyní zdá, o prvenství pro technologického komika se nyní chce ucházet i nynější premiér Petr Fiala. Ten se totiž nechal na svůj oficiální účet na X zvěčnit při údajném hovoru s úřadujícím kancléřem Alexanderem Schallenbergem. Škoda jen, že s ním alespoň podle fotky volal přes aplikaci Fotoaparát na iPhonu.

Kancelář rakouského kancléře sice včera jeho telefonát s Petrem Fialou potvrdila, to však nic nemění na věci, že fotka, která stále visí na profilu našeho premiéra, pravděpodobně nezachycuje průběh telefonátu, ale jedná se „jen“ o pózování pro fotografa. A o to víc ve výsledku překvapí, že si nikdo spuštěné aplikace Fotoaparát na iPhonu u ucha Petr Fialy nevšiml. Respektive, nikdo z jeho týmu. Na sociálních sítích se totiž již začíná pomalu rozjíždět mašinérie vtípků točících se jak jinak než kolem toho, že je Petr Fiala jediný člověk na světě, který umí volat přes Fotoaparát. U nás má nicméně premiér plusové body alespoň za to, že vedle iPhonu používá MacBook (byť M1 či starší), iPad Pro či Air, Apple Watch Ultra a zřejmě i chytrý prsten. Technologie jej tedy evidentně baví. Navíc je třeba dodat, že pokud má iPhone 16 Pro, mohl foťák aktivovat při hovoru stisknutím tlačítka Ovládání fotoaparátu, popřípadě zapnul uchem aplikaci.