Přijde vám, že nasazení AirPods do uší je jednou z nejjednodušších věcí vůbec? Máme pro vás důkaz, že tomu tak úplně není. I u tohoto „banálního“ úkonu se totiž můžete splést a to věru dost. Ostatně, skvělým příkladem je česká ministryně financí Alena Schillerová. Na to, jak se jí „povedly“ AirPods nasadit do uší se můžete podívat v galerii níže.

