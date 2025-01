Apple chystá iPhone s Face ID pod displejem: Co všechno víme?

Spekulace o tom, že by Apple mohl u svých iPhonů zavést snímač Face ID, umístěný pod displejem telefonu, se pravidelně objevují již několik let. iPhone 17, který bude představen letos na podzim, netvoří v tomto směru výjimku. Nyní se objevily zajímavé novinky, týkající se této úpravy.

V dubnu 2023 sdílel analytik Ross Young plán, podle kterého měly být modely iPhone 17 Pro vybaveny funkcí Face ID pod displejem. V květnu roku 2024 však Ross Young uvedl, že se údajně dozvěděl, že tato změna byla odložena na rok 2026. Pokud je tomu tak, znamená to, že by Face ID pod displejem mohlo debutovat u iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max v příštím roce.

Modely iPhone 18 Pro se senzory Face ID, umístěnými pod sklem obrazovky, by stále měly v horní části displeje otvor pro přední kameru. Podobně to mají třeba novější smartphony s operačním systémem systémem Android, například Google Pixel 9 a Samsung Galaxy S24. Není však zatím jasné, zda by tato zařízení měla také Dynamic Island, což je funkce, která pomáhá skrýt snímače Face ID na současných modelech iPhonů. Ross Young ostatně také v minulosti uvedl, že očekává, že iPhony budou nakonec mít jak Face ID pod displejem, tak přední fotoaparát pod displejem.