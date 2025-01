Mark Zuckerberg se opět pořádně obul do Applu

Mark Zuckerberg, generální ředitel společnosti Meta, v podcastu Joe Rogan Experience ostře kritizoval Apple. Hlavními tématy, do kterých se lodivod Mety pouštěl, byly poplatky v App Store, nedostatek inovací, uzavřený ekosystém a dokonce i produkty, jako jsou AirPods nebo Vision Pro.

Zuckerberg se zaměřil na 15–30% poplatky, které Apple vybírá od vývojářů za aplikace v App Store. Podle něj Apple používá tyto poplatky jako zástěrku klesajících prodejů iPhonů. „Apple nepřinesl nic převratného už delší dobu. Steve Jobs vynalezl iPhone a od té doby na něm jen sedí„. Zmínil také, že uživatelé kvůli minimálním změnám mezi generacemi iPhonů odkládají upgrade, což vede ke stagnaci prodejů.

Zuckerberg rovněž kritizoval uzavřenost ekosystému Applu a jeho exkluzivní technologie, které například umožňují snadné propojení AirPods s iPhony. „Apple postavil protokoly, které ztěžují konkurenci. Pokud by umožnili ostatním výrobcům stejný přístup, mohli bychom mít lepší produkty než AirPods.“ Zmínil, že Meta se snažila dosáhnout lepší integrace svých chytrých brýlí Ray-Ban s iPhony, avšak Apple tento přístup zatrhl s odůvodněním, že by to narušilo bezpečnost uživatelů.

Zuckerberg nenechal nit suchou ani AR/VR headset Apple Vision Pro, který označil ve srovnání s Questem od Mety za slabší produkt. „Prodávají to za 3 500 dolarů, ale myslím, že to není lepší než to, co nabízíme za 300 nebo 400 dolarů.“ Přesto ale uznal, že další generace Vision Pro by mohly přinést výrazná zlepšení.

Zuckerberg uzavřel, že Apple bude brzy překonán jinou společností. „Jejich tempo inovací zpomalilo. Zatímco dříve udávali směr, teď spíš dohánějí konkurenci„. Současně vyjádřil obavy, že Apple jednoho dne uvede vlastní chytré brýle, které díky lepší integraci s iPhony konkurenci předčí.

Rozhovor s Joem Roganem tak ukázal nejen napětí mezi Metou a Applem, ale také Zuckerbergovu snahu vyobrazit Metu jako hlavního hráče v oblasti inovativních technologií. Ačkoli s některými výroky zřejmě lze souhlasit, některá sdělení byla možná až zbytečná. Celý rozhovor naleznete pod odstavcem.