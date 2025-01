Jak převést hudbu z Apple Music do MP3: průvodce krok za krokem

Apple Music je jedna z nejoblíbenějších platforem pro streamování hudby, která nabízí rozsáhlou knihovnu s více než 70 miliony skladeb. Jedním z jejích omezení je však nemožnost přímého stahování hudby ve formátu MP3. Místo toho se skladby z Apple Music stahují ve formátu AAC (Advanced Audio Codec), který je optimalizován pro zařízení Apple, ale není kompatibilní se všemi zařízeními nebo softwarem. To může být nepříjemné, pokud chcete přehrávat skladby Apple Music na jiných zařízeních než Apple, vytvářet vlastní seznamy skladeb nebo jednoduše vlastnit hudbu v univerzálnějším formátu.

V tomto článku se dozvíte, jak převést Apple Music do formátu MP3, abyste si mohli hudbu bez omezení užívat na všech zařízeních a platformách. Probereme různé metody, od právních aspektů až po nástroje, které můžete pro převod použít.

Část 1: Proč převádět Apple Music do MP3?

Než se pustíte do procesu převodu, je důležité pochopit, proč byste mohli chtít převést Apple Music do formátu MP3.

Kompatibilita napříč platformami: MP3 je jedním z nejuniverzálněji podporovaných formátů, což znamená, že vaše skladby lze přehrávat prakticky na jakémkoli zařízení, od starých přehrávačů MP3 až po moderní chytré telefony a počítače. Přehrávání offline: Pokud chcete poslouchat hudbu offline na zařízení, které nepodporuje Apple Music nebo nemá nainstalovanou aplikaci, může být řešením konverze do formátu MP3. Úpravy a přizpůsobení: V případě potřeby můžete přehrávat hudbu v MP3: Soubory MP3 lze upravovat, míchat a přizpůsobovat způsobem, kterým to soubory chráněné DRM v Apple Music neumožňují. Dlouhodobé ukládání: Soubory MP3 jsou ideální pro archivaci, protože je lze snadno zálohovat a pro další přístup k nim není nutné předplatné služby, jako je Apple Music.

Část 2: Nejlepší převodník Apple Music do MP3: ViWizard Apple Music Converter

ViWizard Apple Music Converter je jedním z nejspolehlivějších nástrojů pro převod hudby Apple Music chráněné DRM do MP3 a dalších oblíbených formátů. Nabízí jednoduchý a účinný způsob, jak obejít ochranu DRM a převést skladby Apple Music do formátů, jako jsou MP3, AAC, WAV, FLAC a další, a to při zachování vysoké kvality zvuku.

Klíčové funkce ViWizard Audio Converter:

Bezztrátový převod: ViWizard při převodu zachovává původní kvalitu zvuku, takže vaše převedené skladby MP3 znějí stejně dobře jako původní soubory Apple Music. Podporuje dávkovou konverzi: Můžete převést více skladeb Apple Music najednou, čímž ušetříte čas a úsilí. Zachovává metadata v nezměněné podobě: ViWizard zajišťuje, že informace o skladbě, včetně jména interpreta, obalu alba a názvů skladeb, zůstanou po převodu zachovány. Podpora širokého formátu: ViWizard dokáže převádět Apple Music nejen do formátu MP3, ale také do široké škály zvukových formátů, včetně FLAC, WAV, AAC a M4A, takže je univerzální pro různá zařízení a aplikace. Snadné použití: Díky jednoduchému a intuitivnímu designu softwaru můžete ve ViWizard převést hudbu z Apple Music do MP3 v pouhých 3 krocích.

Jak stáhnout Apple Music do MP3 pomocí ViWizard Audio Converter:

Postupujte podle těchto jednoduchých kroků a převeďte skladby Apple Music do formátu MP3 pomocí ViWizard Audio Converter:

Krok 1. Nainstalujte a spusťte ViWizard Audio Converter

Stáhněte si ViWizard : Klepnutím na tlačítko zde navštivte webové stránky ViWizard a stáhněte si software (k dispozici pro Windows i Mac).

: Klepnutím na tlačítko navštivte webové stránky ViWizard a stáhněte si software (k dispozici pro Windows i Mac). Nainstalujte software : Podle instalačních pokynů nastavte program ViWizard na svém počítači.

: Podle instalačních pokynů nastavte program ViWizard na svém počítači. Spusťte program ViWizard: Po nainstalování programu jej otevřete.

Krok 2. Přidání skladeb Apple Music do aplikace ViWizard



Klepněte na tlačítko „Přidat soubory “: V hlavním rozhraní klikněte na tlačítko „Přidat soubory“ a importujte do nástroje ViWizard skladby, alba nebo seznamy skladeb Apple Music.

“: V hlavním rozhraní klikněte na tlačítko „Přidat soubory“ a importujte do nástroje ViWizard skladby, alba nebo seznamy skladeb Apple Music. Zvolte skladby: Vyberte skladby, které chcete převést z knihovny Apple Music.

Krok 3. Vyberte MP3 jako výstupní formát a proveďte konverzi

Vyberte MP3 : Klikněte na tlačítko „Output Format“ a ze seznamu dostupných formátů vyberte MP3.

: Klikněte na tlačítko „Output Format“ a ze seznamu dostupných formátů vyberte MP3. Spusťte převod : Stiskněte tlačítko „Convert“ a začněte převádět vybrané skladby Apple Music do formátu MP3.

: Stiskněte tlačítko „Convert“ a začněte převádět vybrané skladby Apple Music do formátu MP3. Uložte a užívejte si: Po převodu se vaše soubory MP3 uloží do zadané výstupní složky. Nyní je můžete přenést do libovolného zařízení pro offline poslech.

Část 3. Další Apple Music to MP3 Converters Online Feasible

Přestože je použití desktopového softwaru pro převod Apple Music do formátu MP3 často spolehlivější a bezpečnější, existuje několik online nástrojů, které nabízejí možnost převodu skladeb Apple Music do formátu MP3. Je však důležité si uvědomit, že online nástroje mohou někdy ohrozit kvalitu, bezpečnost nebo legálnost (kvůli ochranám DRM).

1. Convertio

Convertio je online konvertor, který umožňuje nahrát skladby Apple Music (po jejich stažení) a převést je do formátu MP3 nebo jiných formátů. Podporuje dávkovou konverzi a jeho použití je jednoduché.

Klíčové funkce:

Podporuje různé zvukové formáty včetně MP3, FLAC, WAV a dalších.

Rychlý, s podporou služeb cloudových úložišť, jako je Disk Google a Dropbox.

Není nutná instalace softwaru.

Omezení:

V případě potřeby je možné používat i jiné aplikace, např: Soubory můžete zdarma převádět pouze do určité velikosti a převod souborů Apple Music chráněných DRM nemusí fungovat, pokud jste je předtím nestáhli offline.

2. Online Audio Converter

Online Audio Converter umožňuje převádět různé zvukové soubory včetně skladeb Apple Music (formát AAC) do formátu MP3. Nahrajte svůj soubor z počítače nebo Disku Google, jako výstupní formát zvolte MP3 a nástroj jej převede za vás.

Klíčové funkce:

Podporuje formáty MP3, WAV, FLAC, OGG a další.

Umožňuje úpravu datového toku, vzorkovací frekvence a dalších nastavení kvality zvuku.

Přímé odesílání souborů nebo integrace s Diskem Google.

Omezení:

V případě, že se vám podaří přehrát soubor, můžete jej přehrát do formátu PDF: Konverze souborů Apple Music chráněných DRM nemusí být možná bez předchozího odstranění DRM. Platí omezení velikosti souborů, pokud nepoužijete placenou verzi.

3. CloudConvert

CloudConvert je všestranný online konverzní nástroj, který podporuje širokou škálu formátů souborů. Můžete jej použít k převodu skladeb Apple Music do formátu MP3 tak, že je nahrajete z počítače nebo cloudového úložiště (Disk Google, Dropbox atd.). CloudConvert také umožňuje upravit nastavení zvuku během procesu převodu.

Klíčové funkce:

V případě potřeby můžete převádět data z různých zdrojů, např: Podpora dávkové konverze pro více souborů najednou.

Možnost převodu mezi různými formáty zvuku, videa a obrázků.

Zaměření na ochranu osobních údajů, se zabezpečeným odstraněním souborů po konverzi.

Omezení:

V případě potřeby je možné převádět soubory z jednoho počítače do druhého: Stejně jako jiné online konvertory může mít CloudConvert problémy se soubory Apple Music chráněnými DRM a bezplatná verze má omezení velikosti souborů.

Souhrn

ViWizard Audio Converter je jedním z nejefektivnějších a uživatelsky nejpřívětivějších nástrojů pro převod Apple Music do MP3. Ať už chcete poslouchat skladby Apple Music na jiném zařízení než Apple, nebo prostě jen chcete větší flexibilitu při správě své hudební sbírky, ViWizard nabízí bezproblémové řešení. Díky bezeztrátovému převodu, dávkovému zpracování a kompatibilitě s různými zvukovými formáty je neocenitelným nástrojem pro každého předplatitele Apple Music.

Podle jednoduchých kroků uvedených v tomto návodu můžete snadno a rychle převést skladby Apple Music do formátu MP3 a užívat si je bez jakýchkoli omezení DRM. Šťastný poslech!