„Cinkají“ vám AirPods Pro? Víme proč

U sluchátek jsme zvyklí na to, že přehrávají pouze ten zvuk, který chceme. To, že by sluchátka (nebo jejich pouzdro) vydávala náhodné neznámé zvuky, přece jenom není příliš obvyklé, a většinou to v nás vyvolá znepokojení. Je tedy pochopitelné, že když někteří majitelé AirPods Pro 2 zaznamenali u svých jablečných bezdrátových sluchátek zvláštní cinkání při nabíjení, kladli si otázku, proč tomu je. Odpověď vás možná překvapí.

Pokud jste při nabíjení AirPods Pro 2 slyšeli z pouzdra AirPods zvonivý zvuk, vězte, že se jedná o funkci, kterou Apple přidal loni při spuštění funkce Hearing Health. V příručce podpory společnost Apple uvádí, že AirPods Pro mohou při nabíjení v pouzdře každou chvíli přehrávat zvuk, aby bylo jisté, že mikrofony a reproduktory fungují, jak mají. „Aby bylo jisté, že mikrofony a reproduktory AirPods fungují co nejlépe (například abyste mohli poskytnout kvalitní výsledky testů sluchu), mohou vaše AirPods, když jsou v nabíjecím pouzdře, pravidelně přehrávat tichý zvuk,“ uvádí Apple. Informace o záhadném zvonění se objevily na serveru Mastodon poté, co se o nejasných zvucích AirPods od společnosti Apple diskutovalo v nedávném podcastu ATP.

Jak bylo uvedeno v podcastu, společnost Apple nemá zavedenou příručku, která by poskytovala přehled o různých zvucích, které AirPods vydávají, takže to může být matoucí. Sluchátka AirPods Pro přehrají zvuk, když je baterie vybitá nebo když je nabíjecí pouzdro umístěno na nabíječce nebo zapojeno do zásuvky. Některé zvuky lze vypnout tak, že připojíte AirPods k zařízení Apple, přejdete do Nastavení, klepnete na ikonu AirPods a deaktivujete možnost povolení zvuků nabíjecího pouzdra.