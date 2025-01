Bird Buddy ukázalo skvělé novinky! Kromě ptáků můžete nově při krmení sledovat i hmyz

Pokud milujete film život brouka, pak jsou tu dvě nejnovější vychytávky od Bird Buddy právě pro vás. Osobně svoje krmítko pro ptáky Bird Buddy miluju a jeho recenzi si můžete přečíst přímo zde. Je paráda, když vám ptáčci mohou za krmení poděkovat skvělou fotkou. A protože život za oknem není jen o ptactvu, vytvořili autoři Bird Buddy dva nové produkty, které jsou určené pro pozorování hmyzu, květin a samozřejmě i drobných ptáků a další flóry a fauny. Pod značkou Wonder přichází na kickstarter dvojice zařízení s názvem Petal a Wonder Blocks, které jsou navrženy tak, aby zachytili jedinečné okamžiky na vaší zahradě.

Co mi je přiznám se trošku nesympatické je, že i když autoři Bird Buddy prodaly desítky tisíc kusů, startují své nové projekty na Kick Starteru, místo aby do nich dali své vlastní peníze. Budeme si tak mít možnost nejprve koupit tyto dvě vychytávky na Kick Starteru a to na jaře letošního roku a až poté, budou běžně v prodeji. Kamera Petal je jednoduchá biomorfní kamera, která pořizuje snímky a video v momentě, kdy se před ni něco odehrává. Pořízené foografie se samozřejmě odesílají do aplikace a můžete i je prohlížet v iPhone a díky umělé inteligenci okamžitě zjistíte, co vaše kamera zachytila. Čočka kameryj e uzpůsobena pro „makro“ fotografie a je ideální pro natáčení a focení motýlů, včel, hmyzu a nebo líhnoucích se ptáčat.

Wonder Blocks oproti tomu jsou v podstatě hotely pro hmyz kombinující různé nástavce, které mohou mít například pítko pro hmyz, květináč nebo další prvky. Opět samozřejmě nechybí kamera a to se solárním nabíjením. Jakmile se spustí kampaň na kick starteru, budeme vás o tom informovat, protože Bird Buddy ve své recenzi vzbudilo na našem webu velký zájem.