Apple si podmanil letošní CES, ačkoliv na něm vlastně vůbec není

Od 7. do 10. ledna se v Las Vegas koná tradiční veletrh spotřební elektroniky CES, na kterém se mnohé větší i menší firmy předhání v tom, kdo světu odhalí zajímavější produkt pro nadcházející měsíce či roky. A ačkoliv se tohoto veletrhu zúčastňuje opravdu velké množství firem, Apple byste mezi nimi hledali marně, respektive pak jeho stánek prezentující nové produkty. Jeho zástupci se sice CESu podle dostupných informací vždy zúčastňují, navštěvují jej však neoficiálně zejména kvůli sbírání kontaktů a případně i schůzkám s partnery, se kterými pracují na budoucích produktech. O to úsměvnější je nicméně to, že i když se Apple oficiálně CES neúčastní, i letos si jej dokonale podmanil.

Pokud se ptáte, jak je to vůbec možné, odpověď je jednoduchá – jeho extrémně širokou a silnou fanouškovskou základnu výrobci elektroniky prostě nemohou opomíjet. Právě kvůli tomu je tak obrovské množství novinek, které se i na letošním CES postupně odhalují, více či méně navázáno na Apple skrze funkce jeho hardwaru či softwaru. Na mysli přitom nemáme například „jen“ nejrůznější dokovací stanice pro Macy mini, které jim dodávají nové porty, či příslušenství s podporou lokalizační sítě Find My. Vliv Applu na CES je vidět třeba i na přijetí nejrůznějších nových standardů, kdy například Thunderbolt 5 začínají od letoška nasazovat výrobci příslušenství u svých produktů ve velkém. A proč? Jednoduše proto, že jej začaly loni podporovat MacBooky Pro. A že tu byl Thunderbolt 5 již nějakou dobu před nimi a tedy klidně mohli tito výrobci již chrlit příslušenství s jeho podporou, to nikoho nezajímá.

Apple zkrátka i nadále dokazuje, jak vlivný na poli technologií je a že téměř každé jeho hardwarové či softwarové rozhodnutí dokáže ovlivnit technologický svět, který mu poté jde takříkajíc „na ruku“. Pro fanoušky Applu je to pak samozřejmě velmi dobrá zpráva, jelikož vzhledem k tomu, že jsou softwarové a hardwarové standardy Apple produktů pro ostatní výrobce atraktivní, mají jablíčkáři rázem nepřeberné množství produktů, které si mohou zakoupit coby doplněk pro jejich „jablíčka“. A jak uživatelská základna Applu sílí, je jasné, že dopad na trh s elektronikou bude mít čím dál tím větší.