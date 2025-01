Fotografie z vašeho iPhone se automaticky odesílají na servery Applu! Takto tuto funkci vypnete

Apple ve svých nových operačních systémech, které uvolnil pro veřejnost na podzim loňského roku přidal a také rovnou aktivoval funkci takzvaného rozšířeného vizuálního hledání neboli EVS – Enhanced Visual Search. Tato funkce, o které Apple příliš nemluvil umožňuje vyhledávat objekty v rámci vašich fotografiích. Pokud tedy zobrazíte konkrétní fotografii ve svém iPhonu nebo Macu, můžete v rámci této fotografie vyhledat například konkrétní rostlinu, budovu nebo něco dalšího. Fotografie vás pak sama informuje o tom, že se na ni nachází například nějaká památka a o jakou památku se jedná. Taktéž je možné objekty na fotografii vyhledávat i v globálním vyhledávání v rámci aplikace fotky, kdy můžete zadat místo hledání například slova květina rovnou slovo pampeliška.

Problém je, že zatím je tato funkce dostupná pouze v jazycích, mezi které patří angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština a španělština. Možná si teď říkáte, proč byste měli funkci řešit, když není ve vaší zemi a ve vašem jazyce dostupná. Důvod je celkem jednoduchý. Aby Apple mohl dosáhnout kvalitních výsledků v tomto vyhledávání, musí vaše fotky s něčím porovnávat, to funguje na základě toho, že fotografie porovnává s těmi, které má ve své databázi a s největší pravděpodobností vašimi fotografiemi tuto databázi krmí. To se děje i v zemích, kde samotná funkce není dostupná a fotografie i když z toho nic nemáte, se odesílají na servery společnosti Apple. Sám Apple uvádí v informacích o této funkci následující:

„Vylepšené vizuální vyhledávání v aplikaci Fotky umožňuje vyhledávat fotky pomocí orientačních bodů nebo bodů zájmu. Vaše zařízení porovnává bez narušení soukromí místa z vašich fotek s globální databází spravovanou na serverech společnosti Apple. Používáme technologie homomorfního šifrování a diferenciálního soukromí a přenosovou službu OHTTP, která skrývá IP adresu. Společnost Apple se tak o vašich fotkách nic nedozví. Vylepšené vizuální vyhledávání můžete v Nastavení > Aplikace > Fotky na iOS nebo iPadOS zařízení kdykoli vypnout. Na Macu otevřete aplikaci Fotky a přejděte do Nastavení > Obecné.“

Takže i když funkci nemůžete využít, vaše data se odesílají do Cupertina. To znepokojuje některé vývojáře, kteří uvedli, že nikdy nežádali o to, aby jejich zařízení odesílalo data do Cupertina a Apple toto rozhodnutí udělal za ně a bez jejich souhlasu. Apple sice tvrdí, že je vše zcela zabezpečené a na jeho serverech se neukládají vaše fotografie, ale jejich matematické otisky, tedy vzorce, které následně slouží k vyhledávání stejných prvků na jiných fotografiích, ale i tak, pokud chcete mít klidné spaní, lze tuto funkci vypnout v nastaveních systému. Stačí jít do nastavení, aplikace fotky a zde úplně dole vypnout funkci rozšířené vizuální hledání, kterou máte automaticky aktivní. Její deaktivací o nič nepřijdete, protože pokud nemáte telefon v jednom z uvedených jazyků, je funkce například v ČR zatím zcela nefunkční.