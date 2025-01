Apple odposlouchával přes Siri jablíčkáře! Nyní za to musí zaplatit tučnou pokutu

Společnost Apple musí zaplatit 95 milionů dolarů za urovnání navrhované hromadné žaloby týkající se obvinění ze špehování prostřednictvím Siri. Tento týden o tom iinformovala agentura Reuters. Žaloba tvrdí, že společnost Apple zaznamenávala konverzace, zachycené při náhodné aktivaci Siri a poté sdílela informace z těchto konverzací s inzerenty třetích stran.

Hned dva lidé v uvedené žalobě například tvrdili, že po rozhovoru o produktech, jako jsou boty Air Jordan nebo restaurace Olive Garden jejich zařízení zobrazovala reklamy na tyto produkty, zatímco jiný žalobce uvedl, že po soukromé diskusi se svým lékařem obdržel reklamu na chirurgický zákrok. Žaloba se datuje do roku 2019 poté, co zpráva odhalila soukromé konverzace, do kterých byli zapojeni externí pracovníci ve chvíli, když byla Siri náhodně aktivována. Společnost Apple využívala tyto smluvní partnery k vyhodnocování nahrávek Siri za účelem vylepšení služby. Zmínění externisté nicméně tvrdili, že slyšeli důvěrné lékařské informace, nabídky léků, intimní chvilky a další citlivé záležitosti.

Společnost Apple se nikdy netajila tím, že některé nahrávky Siri analyzovali lidé, ale v tehdejších podmínkách ochrany osobních údajů společnosti toto nebylo výslovně uvedeno. Zákazníci, kteří žalobu podali, mimo jiné uvedli, že společnost Apple neinformovala spotřebitele o tom, že jsou „pravidelně nahráváni bez souhlasu“, a tvrdili, že by si zařízení Apple nekoupili, kdyby o nahrávkách Siri věděli. I když se žaloba zpočátku zaměřovala na nedostatečné zveřejnění informací ze strany společnosti Apple, první podání bylo v únoru 2021 zamítnuto, protože neobsahovalo dostatek konkrétních údajů o nahrávkách, které společnost Apple údajně shromažďovala. V září 2021 byla znovu podána pozměněná žaloba, která se zaměřovala na nahrávky Siri používané pro „cílenou reklamu“, a proces tak mohl pokračovat.

V rámci sporu nicméně předloženy žádné důkazy o tom, že by společnost Apple někdy poskytla nahrávky Siri nebo informace z nich inzerentům, a zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple již dlouho jasně uvádějí, že veškeré údaje shromážděné ze Siri za účelem vylepšení funkce jsou anonymizované a nejsou spojeny s konkrétním uživatelem. Společnost Apple v žádosti o urovnání uvádí, že „nadále popírá veškerá údajná pochybení a odpovědnost, konkrétně popírá všechna tvrzení a nároky žalobců a nadále popírá, že by nároky a tvrzení žalobců byly vhodné pro status hromadné žaloby“. Společnost Apple přistoupila k dohodě, aby se vyhnula dalším nákladům na soudní řízení.

Soud urovnání předběžně schválil. Podle podání jsou za členy cílové skupiny s nárokem na vyplacení příslušné částky považováni všichni současní nebo bývalí majitelé Apple zařízení se Siri ve Spojených státech, jejichž důvěrnou nebo soukromou komunikaci získala společnost Apple v období od 17. září 2014 do 31. prosince 2024. Do 45 dnů bude zřízena webová stránka pro účely vyřízení urovnání, na níž budou identifikovány osoby, které se mohou účastnit, přičemž společnost Apple bude povinna sdílet kontaktní údaje zákazníků, kteří si zakoupili zařízení s funkcí Siri. Informace o nárocích budou shromažďovány do 15. května 2025, poté bude urovnání dokončeno a oprávněným zákazníkům budou zaslány platby. Každý člen skupiny bude moci podat žádost až na pět zařízení s funkcí Siri a za každé z nich obdrží až 20 dolarů. Skutečná částka vypořádání bude záviset na celkovém počtu platných nároků, které budou podány.