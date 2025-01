Apple TV+ je nyní zdarma! Jak ji sledovat a co si nenechat ujít?

Jak Apple před pár dny slíbil, tak i učinil. Není tomu totiž tak dlouho, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple na první lednový víkend chystá speciální promo akci, v rámci které odemkne veškerý obsah na své streamovací službě Apple TV+ všem divákům zcela zdarma. A přestože na svém oficiálním účtu na X hovořil Apple o tom, že bude přístup k Apple TV+ k dispozici „jen“ v sobotu 4. a neděli 5. ledna, službu zpřístupnil zdarma již před chvílí. Pokud si tedy chcete užít jeho originální filmy a seriály a nezaplatit za jejich sledování ani korunu, je nyní ideální možnost tak učinit. Jak na to?

Jak sledovat Apple TV+ zdarma

Jediné, co je třeba splnit, je mít účet Apple (tedy Apple Account nebo chcete-li Apple ID postaru) a můžete se dívat zdarma z jakéhokoli zařízení s aplikací Apple TV (včetně mnoha chytrých televizorů) nebo přes web, kde je Apple TV+ taktéž k dispozici. Mějte nicméně na paměti, že Apple TV+ se nerovná iTunes Movie Store a tedy že vše, co lze nalézt v aplikaci Apple TV, nespadá do Apple TV+. Zdarma jsou tedy logicky jen pořady, které do streamovací služby Apple TV+ spadají. Ty poznáte v aplikaci Apple TV jednoduše tak, že si rozkliknete sekci „Apple TV+“ a budete vybírat z ní. V případě sledování přes web pak máte jistotu, že uvidíte jen obsah, který je k dispozici a nebudou vás tedy plést zpoplatněné kousky nespadající do Apple TV+.

Webovou verzi Apple TV+ naleznete zde.

Co stojí za zhlédnutí

Apple TV+ nabízí širokou škálu kvalitních pořadů, které stojí za zhlédnutí a je proto velmi těžké říci, co byste si určitě neměli nechat ujít. Nás v redakci nicméně zaujala nejvíce desítka následujících:

Silo : Sci-fi seriál odehrávající se v podzemní společnosti, kde hrdina vyvolá povstání.

: Sci-fi seriál odehrávající se v podzemní společnosti, kde hrdina vyvolá povstání. Shrinking : Komedie s Harrisonem Fordem a Jasonem Segelem o terapeutech, kteří se rozhodnou porušit pravidla a být naprosto upřímní se svými klienty.

: Komedie s Harrisonem Fordem a Jasonem Segelem o terapeutech, kteří se rozhodnou porušit pravidla a být naprosto upřímní se svými klienty. Bad Sisters : Černá komedie sledující pět sester zapletených do vyšetřování po smrti manžela jedné z nich.

: Černá komedie sledující pět sester zapletených do vyšetřování po smrti manžela jedné z nich. Ted Lasso : Oceňovaná komedie o americkém fotbalovém trenérovi, který vede britský fotbalový tým, přináší optimismus a humor.

: Oceňovaná komedie o americkém fotbalovém trenérovi, který vede britský fotbalový tým, přináší optimismus a humor. Slow Horses : Thriller sledující osudy britských špionů, kteří byli odsunuti na vedlejší kolej, ale stále se zaplétají do nebezpečných misí.

: Thriller sledující osudy britských špionů, kteří byli odsunuti na vedlejší kolej, ale stále se zaplétají do nebezpečných misí. Fly Me to the Moon : Komedie s Scarlett Johansson a Channingem Tatumem zasazená do 60. let během vesmírného závodu.

: Komedie s Scarlett Johansson a Channingem Tatumem zasazená do 60. let během vesmírného závodu. Blitz : Válečné drama režiséra Steva McQueena s Saoirse Ronan, které se odehrává v Londýně během druhé světové války.

: Válečné drama režiséra Steva McQueena s Saoirse Ronan, které se odehrává v Londýně během druhé světové války. Severance : Psychologický thriller zkoumající rovnováhu mezi pracovním a osobním životem prostřednictvím procedury, která odděluje vzpomínky na práci a soukromí.

: Psychologický thriller zkoumající rovnováhu mezi pracovním a osobním životem prostřednictvím procedury, která odděluje vzpomínky na práci a soukromí. For All Mankind : Alternativní historie vesmírného závodu mezi USA a Ruskem, která pokračuje i po přistání na Měsíci.

: Alternativní historie vesmírného závodu mezi USA a Ruskem, která pokračuje i po přistání na Měsíci. The Morning Show: Drama z prostředí ranní televizní show, které odhaluje zákulisní intriky a osobní problémy moderátorů.

Super je ale i třeba mysteriozní seriál Servant či See, film Wolfs, Napoleon či Vládcové nebes. Výběr je zkrátka široký a věříme, že si na své přijde opravdu každý. Snad jediným zásadnějším negativem je fakt, že zde nenajdete žádný film ani seriál s českým dabingem a budete si tak muset vystačit jen s titulky.