Nová generace iPhone SE citelně podraží

Na asijských sociálních sítích se začaly hojně objevovat informace od známějších i méně známých leakerů, kteří shodně tvrdí, že nová a dlouze očekávaná generace iPhone SE 4. generace bude mít cenu posazenou výše než u poslední generace iPhone SE. Ta se prodává za cenu 429$ a v ČR pak 11 490Kč. Nově by se cena v zahraničí měla pohybovat na úrovni 540 dolarů, což by v ČR mohlo cenu vyšponovat až na úroveň okolo 14 990Kč. Apple totiž již pár let opět přestal přepočítávat 1$ na 1€, tak jak to dělal dříve, ale například iPhone 16 Pro jenž v USA prodává za 999$ se v zemích EU jenž platí Eurem prodává za 1199€. To by mohlo znamenat, že se cena z 540$ v EU promění na 599€, což je sice lehce přes 15 000Kč, ovšem aby Apple dodržel Baťovské ceny, zřejmě bude nový iPhone SE nabízet v ČR za částku 14 990KČ.

Navýšení ceny je však vzhledem k tomu, že se od nové generace iPhone SE očekává příchod Face ID, modernějšího designu s displejem přes celou přední část telefonu, OLED panelu a USB-C celkem pochopitelné. Na druhou stranu se však jedná o „low cost“ model Applu a je otázka, zda budou uživatelé tuto cenu ochotni akceptovat. Záležet bude především na tom, co vše dokáže Apple za tuto cenu nabídnout. Uvedení nové generace iPhone SE se očekává v březnu letošního roku.