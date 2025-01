Muži spadl iPhone do kasičky v kostele. Teď už je Boha, tvrdí církev

O neuvěřitelné smůle může hovořit Ind, kterému nedávno spadl ve chrámu ve městě Thiruprur iPhone přímo do kasičky na dary církvi. Když se totiž snažil svůj telefon získat zpět skrze zástupce církve, kteří se o kasičku starají, namísto pomoci se z jejich strany dočkal odpálkování. Telefon už totiž dle nich patří poté, co spadl do kasičky, jen a jen Bohu.

Nešťastníkovi vypadl telefon z kapsy ve chvíli, kdy do ní chtěl vhodit příspěvek na církev. S trochou nadsázky se tak dá říci, že na svou dobrotu pořádně doplatil, jelikož částka, kterou chtěl darovat, byla zcela určitě menší než cena iPhonu, o který přišel. Ani ve snu jej však zřejmě nenapadlo, že by s ním církev zametla a telefonu mu odmítla vydat. To se však skutečně stalo a tak to jediné, s čím se muž musel spokojit, bylo to, že mu církev poskytla „boží“ iPhone na to, aby si z něj přetáhl data do nového telefonu.

Pokud vám přijde celé situace zcela bizarní, vězte, že ještě nejsme na úplném vrcholu. Tím je totiž fakt, že nevrácení iPhonu majiteli posvětilo i indické ministerstvo pro náboženství a charitu, dle jehož vyjádření není nic potřeba vracet, jelikož veškeré předměty umístěny do kasiček se automaticky stávají vlastnictvím chrámu a božstva – a to i v případě, že se do boxu dostanou omylem. Nešťastník se tak může se svým iPhonem rozloučit a jen doufat, že mu takto velký dar církvi zajistí u Boha speciální zacházení. Snad tedy takto ztratil alespoň některý z novějších modelů. :)