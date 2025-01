Jaký bude hardwarový jablečný rok 2025 dle redakce LsA

Jirka

Myslím si, že rok 2025 by mohl být rokem poměrně zásadních novinek a změn. Ne, že bych čekal něco revolučního, ale myslím si, že po několika letech půstu, kdy moc zajímavých produktů nepřicházelo, ve výsledku stačí přijít s něčím, co ve výsledku udělá jen o něco větší krok než ten evoluční, na který jsme nyní od Applu zvyklí, a rázem z toho bude boom. Ať už se bavíme o AirTagu 2. generace, iPhonu SE 4 nebo třeba iPhonech 17 Air, ve výsledku se asi nebude jednat o žádné extrémně zajímavé produkty, ale budou pořád zajímavější než to, co Apple ukazoval v předešlých letech, což by mohlo fanouškovským světem docela zahýbat. Vcelku velká očekávání pak mám od Apple Watch, kde si myslím, že u modelu Ultra už Applu nezbývá nic jiného než přijít s něčím opravdu zajímavým, jelikož jinak už si jeho cenu nikdo neobhájí.

A samozřejmě, coby fanoušek produktů pro chytrou domácnost, jehož byt prošpikován HomeKitem jsem dost zvědavý na to, co vlastně Apple nabídne skrze svůj první chytrý displej do chytré domácnosti, který se má v roce 2025 ukázat. Myšlenka centrálního displeje pro ovládání Smart Home se mi totiž líbí již léta, nicméně zatím mě úplně nenapadá, jakou přidanou hodnotu může mít tento produkt oproti starému iPadu připevněnému na zeď či postavenému někde ve stojanu. Třeba mě ale Apple nadchne a displeji si u nás najdou taktéž své místo.

Roman

I přes to, že vždy doufám do poslední vteřiny před keynote nebo WWDC, že Apple přinese něco naprosto převratného, musím upřímně říct, že v příštím roce tomu stejně jako v tom letošním nevěřím. Myslím si, že příští rok se ponese v duchu toho letošního a Apple ukáže pouze evoluční produkty, které navážou na ty již aktuálně nabízené. Věřím, že v roce 2026 nás čekají skutečné revoluce v podobě zcela nového iPhone, domácího centra, Apple Glass a možná také druhé generace Vision Pro, ovšem v roce 2025 si od Applu příliš mnoho neslibuji. Jediné s čím by mohl překvapit je příchod nového iMacu nebo displeje, ale na poli iPhone nebo Apple Watch za sebe příliš změn neočekávám.

Adam

Jsou tu dvě věci, které mohou mnohé změnit. První je iPhone SE 4. generace. Jsem hodně zvědavý na to, jak tu Apple vyváží výbavu s ohledem na cenu, protože si tím může s ohledem na prodeje iPhonů 16 pěkně zavařit. Nehledě na to, že v nabídce má ještě iPhone 14, který bude tím v portfoliu iPhonů jasně prohrávajícím. A v září přijde iPhone 17 Air, tedy údajně nejtenčí iPhone, který kdy Apple vyrobil. Spolu s tím očekáváme i zásadní změnu designu fotomodulu celé řady iPhonů 17. To jsou tedy ta nejzásadnějí očekávání, protože iPhony jsou přece jen to nejzásadnější v produktové nabídce společnosti. Čekají nás ale také Apple Watch Ultra 3, ve kterých se bude muset Apple hodně odvázat, aby si ospravedlnil ten roční jejich výpadek. Pokud budou vypadat stejně a dostanou jen hrstku novinek, bude se zase hojně kritizovat.

Jan

Snažit se predikovat následující rok lze vždy a pouze na základě spekulací. Již dlouhé měsíce se hojně hovoří o příchodu iPhonu 17 Air, jenž má být nejtenčím iPhonem v historii. Uvidíme, jak se Apple popere s výdrží a konstrukcí u tohoto modelu (pokud teda skutečně dorazí). Za mě se jedná o produkt, který je zajímavý. Kdybych měl vyslovit, co bych si přál vidět, řekl bych si o Apple Watch Ultra 3 s nějakým novým zdravotním senzorem. Též bych uvítal příchod nové generace AirPods Pro, byť vzhledem k časové ose AirPods asi bude na novou generaci „proček“ přeci jen trochu brzo. Zvědavý jsem také na potenciální příchod základního iPadu a jeho cenovku, neboť produkt by měl být připraven na Apple Intelligence, čemuž musí patřičně odpovídat výkon.

Amaya

Vzhledem k tomu, že se poměrně intenzivně věnuji nejrůznějším spekulacím, analýzám a dohadům, si umím jablečný hardwarový rok 2025 představit jako poměrně divoký. Jak už to tak ale se spekulacemi bývá, obvykle se nakonec nerealizují, respektive se realizuje jejich poměrně umírněná a konzervativní podoba. Kromě základní řady nových iPhonů bychom se mohli dočkat čtvrté generace iPhonu SE, který by ovšem mohl nabídnout i některé prvky ze standardních modelů. Zajímavý by mohl být také ultratenký iPhone 17 Air. Příjemné překvapení by pak mohl představovat nový základní iPad a aktualizovaná řada bezdrátových sluchátek. A schválně, jestli se se příští rok potvrdí spekulace o domácím centru a vlastní bezpečnostní kameře od Applu.