iPhone 17 nabídne 120 Hz ProMotion displej

Apple se konečně pochlapí a i standardní verze iPhone 17 bude nabízet displej s vyšší obnovovací frekvencí, tedy s technologií ProMotion, jak Apple označuje 120Hz displej u vlajkových modelů. Informace přinesl Čínský server Digital Chat Station, který získal informace od dodavatelského řetězce Applu. Právě u svých dodavatelů měl totiž Apple již nyní objednat displeje pro iPhone 17, které budou nabízet vyšší obnovovací frekvenci, než modely iPhone 16 u kterých je frekvence 60Hz. I přesto, že konkrétně tento zdroj neuvedl, že se bude jednat přesně o 120 Hz displeje, je to více než pravděpodobné, protože se o přechodu na 120 Hz u standardních modelů mluví již delší dobu.

Apple by měl využívat panely LTPO pro všechny modely iPhone 17, které mu umožní nabídnout ProMotion a pitom neždímat baterii telefonu tak, jako standardní displeje. ProMotion je označení variabilní obnovovací frekvence, jenž dokáže upravovat dle požadavků zařízení frekvenci v rozsahu od 1 Hz do 120 Hz s tím, že u starších iPhonů s ProMotion byla frekvence upravována v rozmezí od 10 Hz po 120 Hz. Díky tomu nabízí telefon plynulý obraz s vysokou obnovovací frekvencí v době, kdy to uživatel potřebuje, ale zároveň dokáže šetřit baterii v momentech, kdy není vyžadována vysoká obnovovací frekvence, například při zobrazení statického obsahu. Aktuálně tuto technologii využívají jen modely s označením „Pro“.