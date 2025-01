Apple TV+ bude na víkend zdarma!

Očekávání se naplnila. Avizované překvapení Applu na první lednový víkend roku 2025 nebude nic jiného než zpřístupnění této streamovací služby pro všechny diváky zdarma. Pokud vás tedy Apple TV+ láká, ale už máte například za sebou bezplatné zkušební období, budete mít v sobotu 4. a v neděli 5. ledna možnost se na filmy a seriály v této službě zdarma podívat dle libosti. Nutno navíc zdůraznit, že vzhledem k tomu, že je Apple TV+ „na trhu“ již pěkných pár let, její nabídka pořadů se od svého spuštění pořádně rozšířila a lze v ní tedy nalézt kousky, které určitě stojí za zmínku. Nálož dalších vskutku zajímavých kousků pak do ní zamíří v první polovině příštího roku, o čemž se můžete přesvědčit třeba zde.

