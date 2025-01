Apple pracuje na chytrém zvonku s FaceID a Apple Intelligence

Apple pracuje na chytrém zvonku, jenž by měl integrovat Apple ID a Apple Intelligence. Díky Apple ID by měl zvonek dokázat rozpoznat uživatele a například odemknout dveře nebo minimálně usnadnit jejich odemknutí v případě, že budete i tak vyžadovat použití klíčů. Apple Intelligence se pak postará o to, aby se vaše domácnost automaticky přizpůsobila uživateli, jenž do ní právě přichází. Chytrý zvonek od Applu by měl být integrován jak jinak než do Apple Home, tedy do domácnosti a dokázal by po rozpoznání uživatele přizpůsobit vše uživateli.

V praxi by měl zvonek po rozpoznání uživatele změnit teplotu, nastavit žaluzie, pustit hudbu a nastavit například osvětlení tak, jak to má daný uživatel rád. Apple Intelligence by pak měla dokázat na základě krátkých informací od uživatele dále nastavit domácnost tak, aby odpovídala jeho aktuální náladě nebo preferencím. Práce na chytrém zvonku jsou údajně v začátcích a dostat na trh by se měl nejdříve v roce 2026. Uvidíme, zda se tyto zvěsti potvrdí. Na chytrou domácnost se dle nejrůznějších informací a úniků chce Apple v budoucnu zaměřit čím dál tím víc. Již letos by měl například uvést HomePod s integrovaným displejem, jenž bude sloužit jako domácí centrum.