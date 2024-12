Nejlepší aplikace na hory

Svěřte svou bezpečnost do rukou profesionálů. Aplikace Záchranka je oficiálním nástrojem zdravotnické záchranné služby a garantuje vám rychlou a efektivní pomoc. Díky přesné lokalizaci a detailním údajům o vašem zdravotním stavu budou záchranáři připraveni poskytnout vám tu nejlepší péči. Stačí jedno stisknutí tlačítka a záchranáři budou vědět přesně, kde se nacházíte. Kromě toho vám aplikace nabídne užitečné funkce jako jsou mapy s přehledem okolí, návody na první pomoc nebo možnost videohovoru s operátorem. S aplikací Záchranka máte jistotu, že v případě nehody získáte pomoc co nejrychleji.

iSki Czech

Chystáte-li se vyrazit na lyže do některého z českých středisek, aplikace iSki Czech by neměla chybět ve vašem telefonu. Nabízí vám komplexní přehled o aktuálním stavu sjezdovek, stavu sněhu, počasí a dalších užitečných informacích. Díky detailním mapám a živým přenosům z webkamer si můžete naplánovat svůj den na horách tak, aby byl co nejvíce příjemný. A pokud rádi sledujete své sportovní výkony, oceníte možnost propojení s aplikací Zdraví.

Aplikaci iSki Czech stáhnete zde.