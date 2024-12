Jak vrátit nevhodný dárek? Může se stát, že k Vánocům dostanete něco, co se vám z různých důvodů nehodí. Může se jednat o věc, kterou již máte, nebo zkrátka o dárek, který určitě nevyužijete. V takových chvílích nastává čas popřemýšlet nad tím, jak vrátit nevhodný dárek – ať už jako dárce, nebo jako obdarovaný.

Jak vrátit dárek, koupený přes internet

Pokud potřebujete vrátit dárek, který byl zakoupený v e-shopu, jedná se o překvapivě snadnou cestu. Od kupní smlouvy můžete v případě nákupů tohoto typu odstoupit do 14 dnů bez udání důvodů a bez sankcí, přičemž se jako první den počítá den, následující po dni převzetí. Do lhůty se nicméně počítají kalendářní dny (tedy i víkendy a svátky), ne jen ty pracovní.

Pokud chcete vrátit dárek, zakoupený přes internet, informujte se o podmínkách a náležitostech vrácení na stránkách daného e-shopu. Některé e-shopy ke svému zboží přibalují formuláře pro případ vrácení. S obchodníkem se na vrácení domluvte e-mailem, zboží vraťte dohodnutým způsobem a nezapomeňte si ponechat doklad o dni odeslání. Prodejce by vám měl vrátit peníze nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste oficiálně a prokazatelně odstoupili od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jste zboží zaplatili.

Se scénářem, že se dárek bude možná vracet, je jistě dobré počítat už při jeho pořizování a přizpůsobit tomu výběr obchodníka. Některé e-shopy, jako například tuzemská Alza, nabízí speciálně prodloužené lhůty pro vracení nevhodných dárků, což se rozhodně hodí.

Zdroj: Unsplash

Jak vrátit dárek, koupený osobně

V případě dárků, které jste zakoupili na kamenné prodejně nebo třeba u venkovního stánku, se již situace mírně komplikuje. Zde totiž záleží na obchodníkovi, zda vám dobrovolně umožní dárek bezplatně vrátit do určitého data, a za jakých podmínek. Někteří prodejci si kladou za podmínku neporušený obal nebo třeba odmítají vrátit peníze. Jediným řešením je tak výměna za jiné zboží nebo za poukázku na nákup. Ať už zakoupíte dárek v e-shopu nebo osobně, je určitě potřeba jej vrátit v pořádku a nepoškozený používáním.